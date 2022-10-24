NE OLDU? Manchester United'ın efsane oyuncularından birisi olan Van der Sar, 2016'dan beri Ajax'ta CEO olarak görev yapıyor.

Görev süresi boyunca kulüp şu ana kadar üç Eredivisie şampiyonluğu ve iki KNVB Kupası kazandı.

Ayrıca 2018-19 sezonunda, Şampiyonlar Ligi yarı finaline ulaştılar. Van der Sar'ın, yakın zamanda Manchester United'a geri dönebileceği konuşulurken Hollandalı eldiven konuyla ilgili konuştu.

NE DEDİLER: The Times'a yaptığı açıklamada, "Manchester United'a hiç bu kadar yakın olmamıştım" dedi.

"Yönetim kuruluyla iyi bir ilişkim var ve Manchester'da harika altı yıl geçirdim, ama burada işim henüz bitmedi."

BÜYÜK RESİM: Manchester United'ın Van der Sar ile temas kurduğu ve kulübün sportif direktörü olarak onlara katılma teklifinde bulunduğu bildiriliyor.

Ve aynı zamanda Ajax'ın eski menajeri Erik ten Hag ile yeniden bir araya getirme planları yapılıyor.

Bir oyuncu olarak, 2005'ten 2011'e kadar kulüpte altı sezon geçirdi ve dört Premier Lig şampiyonluğu ve bir Şampiyonlar Ligi zaferi yaşadı.

United'ın kancayı taktığı efsane kalecisi Van der Sar, eski kulübüne dönmeye istekli görünüyor.

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