"Ajax, Ceballos'tan sonra yine Real Madrid'den bir oyuncu için devreye girdi"

Ajax, Real Madrid'in dikkat çeken bir yeteneğine göz dikti. Transfer uzmanı Matteo Moretto'nun bildirdiğine göre, Amsterdam ekibi 19 yaşındaki sağ bek Jesús Fortea hakkında bilgi aldı. Genç savunma oyuncusu şu anda Real Madrid'in ikinci takımı Real Madrid Castilla'da forma giyiyor.

Teknik direktör Jordi Cruijff, Ajax için olası takviyeleri belirlemekle meşgul. Daha önce, eski kulübü FC Barcelona'yı takip ettiği ve hatta Barça Atlètic'in bir maçına katıldığı ortaya çıkmıştı.

Moretto'ya göre Ajax, Madrid'de gelecek vaat eden bir yetenek olarak görülen Fortea hakkında da bilgi aldı. Sağ bek, bu sezon İspanya'nın üçüncü liginde mücadele eden Castilla formasıyla ligde 15 kez sahaya çıktı. Ayrıca UEFA Gençlik Ligi'nde de deneyim kazandı.

Fortea, Real Madrid'in A takımında henüz ilk maçına çıkamadı, ancak maç kadrosunda birkaç kez yer aldı. Transfermarkt, transfer değerini 3 milyon euro olarak tahmin ediyor.

Genç İspanyol oyuncuya ilgi duyan tek kulüp Ajax değil. Moretto'ya göre Bayer Leverkusen, Sporting Portugal ve Como da oyuncunun durumuyla ilgili bilgi aldı; yani Amsterdam ekibi için ciddi bir rekabet söz konusu.

Fortea'nın yanı sıra, Real Madrid'den bir başka isim de Ajax ile sıkı bir şekilde anılıyor. Moretto'ya göre Amsterdam ekibi, Dani Ceballos'u ciddi olarak istiyor ve kulüple görüşmeler bile yaptı. Orta saha oyuncusu, bu sezonun ardından İspanya'nın başkentinden ayrılacak gibi görünüyor.

Real Madrid formasıyla 214 maça çıkan Ceballos, bir sakatlığın ardından kenara itildi. 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesi 2027 ortasına kadar devam ediyor ve Transfermarkt'a göre değeri sekiz milyon euro.