Ajax, bu eşsiz fırsatı kaçırmamak için var gücüyle mücadele ediyor

Ajax, transfer piyasasında dikkat çeken bir fırsatın peşine düştü. Amsterdam ekibi, bu yaz Rangers’tan bedelsiz ayrılacak gibi görünen Bailey Rice’ı kadrosuna katmak için Schalke 04 ile rekabet ediyor.

Transfer uzmanı Fabrizio Romano'ya göre, Ajax, Schalke'nin de radarında olan Rice'a ciddi bir ilgi gösteriyor. Alman kulübü, kişisel olarak ilk teklifini bile yaptı, ancak henüz bir anlaşmaya varılamadı. Bu durum, Ajax'a rekabete aktif olarak katılma fırsatı sunuyor.

19 yaşındaki Rice, yıllardır İngiltere'de yetenekli bir orta saha oyuncusu olarak görülüyor ve İskoçya U19 milli takımında 16 kez forma giydi.

2022'de Motherwell'den transfer olduğundan bu yana Rangers'ın A takımında 16 kez forma giydi. Ağır bir sakatlık nedeniyle Kasım ayından beri sahalardan uzak kalan Rice, teknik direktör Danny Rohl yönetiminde forma şansı bulamadı.

Rice'ın sözleşme durumu, geleceği hakkında spekülasyonları artırıyor. Rangers onu kadroda tutmak istiyor, ancak görüşmelerde somut bir ilerleme kaydedilemedi.

Rice ise şimdilik tüm seçenekleri açık tutuyor gibi görünüyor. Rangers ile bir anlaşma sağlanmadığı sürece, ilgilenen kulüplerle serbestçe görüşebilir. Ibrox News'in geçtiğimiz günlerde bildirdiği gibi, bedelsiz bir transfer olasılığı yüksek görünüyor.