Ajax, Enzo Boyomo transferinde ciddi bir engelle karşı karşıya gibi görünüyor. Osasuna sportif direktörü Braulio Vázquez, 24 yaşındaki stoper için birden fazla teklif geldiğini doğrularken, Kamerunlu oyuncuyu tercihen Pamplona'da tutmak istediğini vurguladı.

Ajax'ın Boyomo için somut girişimde bulunduğu, pazartesi günü çeşitli İspanyol medyasında zaten ortaya çıkmıştı. AS'a göre Amsterdam ekibinin savunmacıyı sezonun geri kalanı için satın alma opsiyonuyla kiralamaya yönelik teklifi Osasuna tarafından doğrudan reddedildi.

"Ajax'tan gelen bir teklifin yanı sıra bir başka kulüpten de teklif aldık", diyen Osasuna sportif direktörü, düzenlediği basın toplantısında Boyomo'ya olan ilgiyi doğruladı. "Enzo önemli bir değer temsil ediyor."

Vázquez'e göre Osasuna, transfer döneminin kapanmasına bu kadar kısa süre kala bir ayrılığı konuşmaya artık neredeyse hiç hazır değil. "Piyasanın kapanmasına otuz saat kala, teklif kayda değer olsa bile bunu değerlendirmeye almayız."

Böylece Osasuna'nın anlatımı, AS'ın verdiği bilgilerden farklı görünüyor. İspanyol gazetesi, Boyomo'nun ayrılığına Ajax'ın kesin bir teklifle gelmesi ve yaklaşık 13 milyon euroyu masaya koyması halinde açık kapı bırakıldığını yazmıştı. Boyomo'nun 25 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi bulunduğu belirtiliyor.

Vázquez, Osasuna'nın olası bir transferde yalnızca mali boyuta bakmadığını vurguladı. "Ekonomik yönünden bağımsız olarak, yeniden en iyi Enzo'yu görmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Ajax gibi kulüplerin de onu istemesinin nedeni bu."

"Umarım kalır, böylece mümkün olan en iyi kadroya sahip olabiliriz." Boyomo bu sezon şu ana kadar LaLiga'da henüz forma giymedi: ilk iki haftada yedek kulübesinde kaldı.

Bu arada Vázquez, transfer döneminin çoktan kapanmış olmasını tercih ederdi. "Çölde bağırıyorum ama üçüncü hafta oynanırken piyasanın hâlâ açık olması... artık ne diyeceğimi bilmiyorum."