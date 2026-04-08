Ajax, bir Avrupa kulübüyle işbirliği yaptığını duyurdu

Ajax, Avusturyalı LASK Linz ile işbirliği yapacak, kulüp resmi kanallarından yaptığı açıklamada bunu duyurdu. İşbirliği, özellikle yetenekli oyuncuların geliştirilmesi ve keşfedilmesine odaklanıyor.

Amsterdam kulübü, bunun her iki tarafın da fayda sağlayacağı önemli bir işbirliği olduğunu belirtiyor. “Bu ortaklık, uluslararası futbol ağımızı güçlendirme yolunda önemli bir adımdır.”

"LASK ise Ajax'ın futbol uzmanlığı ve metodolojisinden yararlanacak. Ayrıca Ajax ile birlikte oyuncular için daha güçlü geçiş yolları geliştirecek," deniyor açıklamada.

Ajax, bu ortaklığın her iki kulübün saha dışında da birbirinden öğrenmesini sağlayacağını belirtiyor. “Bu işbirliği, ticari kulüp faaliyetleri kapsamında fikir ve deneyim alışverişi için bir alan sunuyor.”

Ajax’ın futbol direktörü Marijn Beuker, Avusturyalı kulüp hakkında oldukça olumlu konuşuyor. “LASK’ta büyümeye, yeniliğe ve oyuncuların ve personelin gelişimi için doğru ortamı yaratmaya kendini adamış bir ortak görüyorum.”

Ajax'ın yanı sıra LASK da CEO Siegmund Gruber aracılığıyla sesini duyuruyor. “Bu işbirliği, kulüp için önemli bir dönüm noktasıdır. Bu işbirliğini özellikle değerli kılan şey, futbolun tüm temel alanlarında yoğun bilgi paylaşımıdır.”

“Zengin bir tarihe sahip ve oyuncu geliştirme alanında küresel uzmanlığı birleştiren bir kulüple işbirliği yapmak, bir onur ve kulüp olarak büyümek için muazzam bir fırsat. Bilgi paylaşımının kulübe yardımcı olacağına inanıyorum.”