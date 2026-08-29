Ajax aradığı ‘6 numarayı’ şimdiden kadrosunda buldu mu? “Umarım orada oynayabilirim”

Abdoulaye Camara, cuma akşamı Jong Ajax’ın Helmond Sport’u 3-2 yendiği Keuken Kampioen Divisie maçında ilk kez forma giydi. Maçın ardından Ajax Showtime’a Udinese’den transferi hakkında konuştu.

Ajax, geçen hafta Camara’yı Udinese’den kiralık olarak kadrosuna katarak sürpriz yapmıştı. Fransız genç milli oyuncu için neredeyse zorunlu olan 15 milyon euroluk satın alma opsiyonu üzerinde anlaşmaya varıldı.

Camara, ilk etapta Jong Ajax’a takviye olarak alındı, çünkü Udinese ve Montpellier’de yalnızca birkaç maçta “yetişkin futbolunda” oynamıştı.

Buna rağmen 17 yaşındaki oyuncu hızlı şekilde yükselmek istiyor. “Ajax harika bir kulüp. Burada kendimi iyi geliştirebilirim ve ilk maçımı oynamaktan dolayı çok mutluyum” diyerek söze başladı.

Buna rağmen Camara daha fazlasını istiyor ve şimdiden Ajax’ın A takımına gözünü dikmiş durumda. Amsterdam ekibi hâlâ hayalindeki “6 numarayı” kadrosuna katmış değil.

“Umarım o pozisyonda oynayabilirim, çünkü benim mevkime uygun yer orası. En kısa sürede A takıma yükselmek istiyorum ama önce burada kendimi kanıtlamam gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Fransız oyuncu röportajı, “Sıkı çalışmayı sürdüreceğim ve adım adım süre almaya zorlayacağım” sözleriyle noktaladı.