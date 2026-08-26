Ajax, Yves Bissouma ile ilgileniyor. Bunu gazeteci Lassana Camara, X'te yazdı. Bissouma'nın menajeri Michaël N'Cho da bu paylaşımı bu arada paylaştı ve böylece bunu doğrular gibi görünüyor.

Camara, Ajax'ın Bissouma için verilen mücadeleye dahil olduğunu yazdı. 29 yaşındaki ön libero, Tottenham Hotspur ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından bu yazdan beri bonservissiz durumda.

Bu arada Ajax, gazeteciye göre Bissouma'ya göz diken tek kulüp değil. İstanbul Başakşehir ve Celtic'in de onunla ilgilendiği belirtiliyor.

Bissouma, 2016'da Lille OSC tarafından Mali'den Avrupa'ya getirildi. Malili oyuncu, Fransız kulübü adına toplamda 55 resmi maça çıktı.

Brighton & Hove Albion, onu 2018'de yaklaşık 17 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı. Bissouma, burada dört yıl içinde toplam 124 maça çıktı.

2022'de 29 milyon euronun üzerindeki bir bonservis bedeliyle Spurs'e transfer oldu. Sağ ayağını kullanan oyuncu, Londra ekibi için 111 maçta forma giydi. Geçen sezon diz sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kaldı.

1,82 boyundaki Bissouma ayrıca Mali Milli Takımı'nda 46 kez forma giydi. 2024'ten bu yana kaptanlık pazubandını takıyor.