Ajax anlaşmaya vardı ve orta saha oyuncusunu sattı

Ajax, Sivert Mannsverk’in satışı konusunda Sparta Prag ile bir anlaşmaya vardı. Amsterdamlı kulüp, bu haberi resmi bir basın açıklamasıyla duyurdu.

Mannsverk, geçen sezon Çek kulübünde kiralık olarak forma giymişti ve transfer görüşmelerinde kulüp, oyuncuyu satın alma opsiyonu da elde etmişti. Ancak bu opsiyondan yararlanılmamıştı.

Sparta Prag, Mannsverk'i Ajax'tan daha düşük bir bedel karşılığında devralabileceğine inanıyordu ve bunu başardı. Ajax'ın alacağı kesin transfer bedelinin ne olduğu bilinmiyor.

Mannsverk’in Johan Cruijff ArenA’daki sözleşmesi 2028 ortasına kadar devam ediyordu. 2023 yazında Sven Mislintat tarafından Amsterdam’a transfer edildikten sonra Ajax formasıyla sadece 18 resmi maçta forma giymişti.

Bu satış, teknik direktör Jordi Cruijff tarafından sevinçle karşılanacak. Mannsverk’in maaş listesinden çıkmasıyla birlikte, yeni transferler için daha fazla bütçe alanı yaratılmış olacak.

Geçtiğimiz sezon Sparta Prag’da Mannsverk, teknik direktör Brian Priske yönetiminde çoğunlukla rotasyon oyuncusu olarak görev yaptı. 27 resmi maçta toplam 1.569 dakika sahada kaldı.