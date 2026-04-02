Ajax Amsterdam, Faslı yıldızını ödüllendirdi

Hollanda'nın Ajax Amsterdam kulübü, Faslı oyuncusu Marouane Ben Taleb'in sözleşmesini uzattığını duyurdu.

Ajax'ın internet sitesinde yer alan habere göre, 16 yaşındaki Ben Taleb, defans ve orta saha pozisyonlarında oynuyor ve 2029 yazına kadar geçerli olacak uzun vadeli bir sözleşme imzaladı.

Marouan Ben Taleb, 2024 yılından bu yana Sporda Rotterdam'dan transfer olarak Ajax Gençlik Akademisi'nde oynuyor.

Ben Taleb, bu sezon teknik direktör Stan Biel yönetimindeki Ajax U17 takımında forma giydi.

Ajax futbol direktörü Marin Becker, "Marwan Ben Taleb, orta sahada da oynayabilen modern bir defans oyuncusu. Topla çok sakin ve oyuna iyi bir hissi var" dedi.

"Ben Taleb, lider bir oyuncu olarak gelişti, bu da onu saha içinde ve dışında etkili kılıyor ve bu, hafife alınmaması gereken bir özellik. Bu seviyede devam edeceğinden ve profesyonel futbola doğru daha da gelişeceğinden eminiz" diye ekledi.

Fas milli takımını temsil etmeyi reddettikten sonra... Perez, Bitar'ı korumak için devreye girdi