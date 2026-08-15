Ajax, Ahmetcan Kaplan’ı milyonlar karşılığında NEC’e satacak

Ajax ile NEC, Ahmetcan Kaplan için anlaşmaya vardı. Bu haberi Algemeen Dagblad'dan kulüp muhabiri Johan Inan duyurdu. Yurt içi transferin yaklaşık 2,5 milyon euroya mal olduğu belirtiliyor.

Kaplan, Nijmegen ekibine dört sezonluk imza atacak ve sözleşmesi 2030 ortasına kadar sürecek. Türk oyuncu, geçen sezon da NEC'de kiralık olarak forma giymişti.

Kaplan, NEC formasıyla çıktığı 30 resmi maçta oldukça iyi bir izlenim bıraktı. Ayrıca iki kez de gol sevinci yaşadı.

Dört yılın ardından Kaplan'ın Ajax'tan kesin olarak ayrılması yaklaşıyor. Sol ayaklı oyuncu, 2022 yazında Trabzonspor'dan tam 9,5 milyon euro karşılığında transfer edilmişti.

Kaplan, Ajax kariyerini 25 resmi maçla noktalayacak. Türk futbolcu, bu sezon NEC'de vatandaşı Emre Mor ile birlikte oynayacak.

Kaplan, özellikle Philippe Sandler'in uzun süre sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle Nijmegen ekibi için son derece gerekli bir takviye niteliğinde.

NEC, hâlâ Şampiyonlar Ligi grup aşamasına kalmayı umuyor. FK Bodø/Glimt ile oynanacak iki maçlık eşleşme, önlerindeki son engel.