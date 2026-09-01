Ajax, Adingra’nın ardından bir sol kanat oyuncusu daha alıyor: sağlık kontrolü şimdiden planlandı

Mike Verweij’in De Telegraaf adına aktardığı habere göre Ajax, Leo Salazar Hinojosa transferi için ciddi adımlar atıyor. Amsterdam ekibi, Espanyol B’nin on dokuz yaşındaki sol kanadını ilk etapta Jong Ajax için Hollanda’ya getirmek istiyor.

Salazar’ın Jong Ajax’ta kendisini daha da geliştirmesi için zaman bulması ve sonunda A takıma adım atması gerekiyor. İspanya’daki kaynaklar, De Telegraaf’a Ajax’ın genç hücum oyuncusu için kiralık transfer üzerinde çalıştığını, bunun da sportif direktör Jordi Cruijff’in sevdiği bir yapı olduğunu aktardı.

Amsterdam ekibi bu yolla yalnızca kısa vadede değil, geleceğe dönük olarak da sol kanattaki seçeneklerini artırmak istiyor. Salazar bu noktada açık şekilde uzun vadeli bir yetenek olarak görülürken, Ajax aynı zamanda doğrudan A takıma katılabilecek bir takviye üzerinde de çalışıyor.

Zira şu anda en yüksek öncelik Simon Adingra transferinin tamamlanmasında. Sunderland’in 24 yaşındaki hücum oyuncusunun kiralık olarak Amsterdam’a gelmesi gerekiyor ve kadro içinde Mika Godts’un yerine geçecek isim olarak görülüyor.

Verweij’e göre Ajax, anlaşma sağlanması halinde Adingra için maaş ve kiralama bedeli dahil toplam 3,8 milyon euro ödeyecek. Sportif direktör Jordi Cruijff ayrıca anlaşmaya, iddialara göre on altı milyon euro seviyesinde bir satın alma opsiyonu ekletmeye çalışıyor.

Bu arada Ajax, Salazar’ın gelişi için sağlık kontrolüne şimdiden yer ayırdı; böylece ilgili kulüpler onay verdiği anda hızlı hareket edilebilecek.

Ajax ayrıca savunmaya da takviye arıyor. AS Monaco’dan Thilo Kehrer, tecrübeli ve sağ ayaklı bir stoper olarak açık şekilde gündemde yer alıyor ve iki kulüp arasında olası bir bedelsiz kiralama için görüşmeler başlamış durumda. Foot Mercato’ya göre Ajax ile Monaco bu konuda hatta şimdiden anlaşmaya vardı.