Ajax, Adingra’nın ardından bir sol kanat daha alıyor: sağlık kontrolü şimdiden planlandı

Ajax, Mike Verweij'in De Telegraaf adına aktardığı habere göre Leo Salazar Hinojosa'nın transferi için ciddi adımlar atıyor. Amsterdam ekibi, Espanyol B'nin 19 yaşındaki sol kanadını ilk etapta Jong Ajax için Hollanda'ya getirmek istiyor.

Salazar'ın Jong Ajax'ta kendisini daha da geliştirmesi için zaman bulması ve sonunda A takıma adım atması gerekiyor. İspanya'daki kaynaklar, De Telegraaf'a Ajax'ın genç hücum oyuncusu için kiralık transfer üzerinde çalıştığını, bunun da sportif direktör Jordi Cruijff'un sevdiği bir yapı olduğunu bildirdi.

Amsterdam ekibi bununla yalnızca kısa vadede değil, geleceğe yönelik olarak da sol kanattaki seçeneklerini artırmak istiyor. Salazar bu noktada açık şekilde uzun vadeli bir yetenek olarak görülürken, Ajax aynı zamanda doğrudan A takıma katılabilecek bir takviye üzerinde de çalışıyor.

Zira şu anda en yüksek öncelik Simon Adingra transferinin tamamlanmasına verilmiş durumda. Sunderland'in 24 yaşındaki hücum oyuncusunun kiralık olarak Amsterdam'a gelmesi gerekiyor ve oyuncu kadro içinde Mika Godts'un yerine geçecek isim olarak görülüyor.

Verweij'e göre Ajax, anlaşma sağlanması halinde Adingra için maaş ve kiralama bedeli olarak toplam 3,8 milyon euro ödeyecek. Sportif direktör Jordi Cruijff ayrıca anlaşmaya, iddialara göre 16 milyon euro tutarında bir satın alma opsiyonu koydurmaya çalışıyor.

Ajax, Salazar'ın gelişi için bu arada sağlık kontrolüne de şimdiden yer ayırdı; böylece ilgili kulüpler izin verir vermez hızlı hareket edilebilecek.

Ajax ayrıca savunmaya takviye için de arayışını sürdürüyor. AS Monaco'dan Thilo Kehrer, tecrübeli, sağ ayaklı bir stoper olarak ciddi şekilde gündemde ve iki kulüp arasında olası bir salt kiralama için görüşmeler başladı. Foot Mercato 'ya göre Ajax ile Monaco bu konuda hatta şimdiden anlaşmaya vardı.