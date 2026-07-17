Ajax’a yeşil ışık yakıldı: en önemli transfer hedefi Amsterdam’a giden uçağa biniyor

Marca’nın Cuma öğleden sonra verdiği habere göre, Marc-André ter Stegen Ajax’a transfer oluyor. Kaleci, FC Barcelona ile olan vergi sorunlarını nihayet çözdü.

Ter Stegen'in Ajax'a kiralanması konusu birkaç haftadır gündemdeydi. Çeşitli Hollanda ve İspanyol medya kaynaklarına göre, tüm taraflar anlaşmaya vardı.

Yine de Alman oyuncu hâlâ Hollanda'da değil. Hatta geçen hafta FC Barcelona'nın A takımında "her zamanki gibi" antrenmana çıktı.

Yine de Ajax taraftarlarının endişelenmesine gerek yok. Marca’ya göre transfer tehlikede değil. Barcelona ile Ter Stegen arasında çözülmesi gereken “bazı vergi sorunları” vardı. Bunlar artık aşıldı.

İspanyol gazetesine göre Ajax, 20 milyon avroluk maaşının yalnızca yüzde 10’unu ödeyecek. Bu tutar, performans primleri kazanılması durumunda artabilir.

Ter Stegen, Barça’dan yeşil ışık aldı. En kısa sürede Amsterdam’a giderek teknik direktör Míchel’in takımına katılacak.



