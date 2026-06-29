Ajax’a kulüp efsanesinin dönüşü mü? ‘Tanrı aşkına, bilmiyorum’

Danny Blind, Pazartesi günü SBS6 kanalındaki Het Oranje Café programında oğlu Daley Blind’in geleceğine değinecek. 36 yaşındaki savunma oyuncusu, küme düşen Girona ile olan sözleşmesi 30 Haziran’da sona ereceği için bu tarihten itibaren bedelsiz olarak transfer edilebilecek.

Blind'e, oğlunun bu yaz Ajax'a geri dönmesinin gerçekçi olup olmadığı soruldu. “Tanrı aşkına, bilmiyorum. Bana pek olası gelmiyor. Ama emin değilim,” diyen eski Ajax oyuncusu ve teknik direktörü, bu konuda kesin bir cevap veremedi.

Danny Blind, birkaç ay önce sol ayaklı savunmacının yakın geleceği hakkında konuşmuştu. “O bir zamanlar Ajax’a geri dönüp burada kariyerini sonlandırmak istemişti. Koşullar nedeniyle işler farklı gelişti. Ama bu konuda pek fazla bir şey söyleyemem. Ben onun menajeri değilim, tüm ayrıntıları da bilmiyorum.”

Daley Blind, son yıllarda düzenli olarak Ajax’a geri dönüşüyle anıldı, ancak bugüne kadar bir yeniden birleşme gerçekleşmedi. Transfer ücreti gerektirmeyen statüsüyle deneyimli savunma oyuncusu, kariyerinin sonbaharında yeni bir meydan okuma arayışına rahatça girebilir.

Amsterdamlı sol ayaklı oyuncu, iki farklı dönemde Ajax formasıyla toplam 333 maça çıktı. Bu maçlarda, Hollanda Milli Takımı’nda 108 kez forma giyen Blind, 13 gol ve 21 asist kaydetti.

Daley Blind ayrıca Manchester United ve Bayern Münih’te de forma giydi. 2023 yılından bu yana Girona’da forma giyen Blind, Ajax’a transfer olan Míchel ile bu kulüpte birlikte çalışmıştı.