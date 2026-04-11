"Ajax'a gitmeden önce durumum şimdikinden çok daha iyiydi"

Maurice Steijn, Ajax'taki görevinden sonra oluşan imajdan rahatsız. Sparta Rotterdam'ın teknik direktörü, NU.nl'ye verdiği röportajda bunu dile getirdi.

Steijn, Haziran 2023'te dönemin futbol direktörü Sven Mislintat tarafından Ajax'ın yeni teknik direktörü olarak atanmıştı.

Yarım yıl içinde Laheyli teknik direktör görevinden alındı. Steijn, kötü sonuçlardan sorumlu tutuldu.

Steijn, o zamandan beri imajının değiştiğini belirtiyor. “Ajax gibi bir kulüp normalde özgeçmişinizde çok iyi durur, ama bu sefer durum farklıydı. Ajax'a gitmeden önce özgeçmişim, gittikten sonra olduğundan çok daha iyiydi.”

“Ajax’taki o dönem beni çok yıprattı, ailemi de. Örneğin, ailem özel hayatımızın birdenbire dedikodu dergilerinde yer almasını istememişti,” diyor Steijn.

Yine de Steijn, Sparta'da geçirdiği birkaç yılın ardından bunu tekrar yapmak isterdi. “Kendimi kanıtladığımı düşünüyorum. Büyük bir kulübe tekrar cesaret edebilirim.”

Steijn endişelenmiyor. “Bir şey çıkmazsa da sorun değil. Maddi durumum iyi, yani doğru teklif gelmezse bir süre ara verebilirim.”

“Eğer yine büyük bir kulüp gelirse, kesinlikle kabul ederim. Gelmezse de, bu yüzden uykum kaçmaz,” diye bitiriyor Steijn.