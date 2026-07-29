Ajax, 3 milyon euroluk ayrılık transferi için anlaşmaya vardı

Mike Verweij’in De Telegraaf adına aktardığına göre Kian Fitz-Jim’in Torino’ya transferi tamamlanmak üzere olduğu için Ajax kasasına üç milyon euro koyacak. Ajax ayrıca sonraki satıştan pay maddesi de aldı.

Gianluca di Marzio salı günü Ajax’ın orta sahanın transferi için Torino ile görüşmeler yürüttüğünü yazmıştı. Ancak herhangi bir bonservis bedeli belirtmemişti.

Bunu ise Schira yaptı. Ajax ile Torino, dört milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya yaklaşıyor. Fitz-Jim için 2030’un ortasına kadar sürecek bir sözleşme hazır.

Bu transfer sürpriz değil. Fitz-Jim, yılın başlarında Voetbal International’a verdiği röportajda Ajax’ın hem geçen yaz hem de kış transfer döneminde ayrılmasını istediğini söylemişti. Kendisi de doğru kulübün gelmesi halinde buna açıktı.

Kısa süre sonra, orta sahanın gerçekten ilgisini çeken bir Bundesliga kulübü de devreye girdi. Ancak Alman kulübünün önce kendi oyuncularından birini satması gerektiği için o transfer de son anda gerçekleşmedi ve anlaşma son gün tamamlanamadı.

23 yaşındaki orta sahanın sözleşmesi 2027’nin ortasına kadar devam ediyor. Bu nedenle Ajax’ın oyuncudan hâlâ gelir elde edebilmek için onu bu yaz satması gerekiyor. Ayrıca Voetbal International’ın daha önce yazdığı üzere, yeni sözleşme görüşmeleri de uzun süredir durmuş durumda.

Fitz-Jim, Hollanda’nın rekortmen şampiyonunun A takımında toplam 72 maça çıktı. Bu süreçte yedi gol attı ve iki asist yaptı. Ajax, oyuncuyu kısa bir süreliğine Excelsior’a kiralamıştı; Fitz-Jim burada 12 maç oynadı.