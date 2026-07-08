Ajax, 246 maça çıkmış bir oyuncuyu antrenmanlara dahil ediyor

Voetbal International’ın da aktardığı üzere, Joël Veltman Ajax ile antrenmanlara katılıyor. Ajax formasıyla 246 maça çıkan 34 yaşındaki savunma oyuncusu, Brighton & Hove Albion’dan kısa süre önce bedelsiz olarak ayrılmasının ardından Amsterdam’da formunu korumaya devam ediyor.

Veltman, 2001 yılında Ajax'ın altyapısına katılmış ve toplamda sekiz sezon boyunca A takımda forma giymişti. 2020 yılında ise bir milyon euro karşılığında Brighton'a transfer olmuştu. Veltman, altı sezon boyunca İngiliz kulübü adına 191 maça çıktı.

“Premier Lig’de geçirdiğim altı yıl bir rüyaydı. Kendimi takdir edilmiş hissediyorum, ancak yeni bir maceraya atılmak istiyorum. Geleceğin ne getireceğini görmek heyecan verici, ama içimdeki ateş hâlâ çok güçlü,” dedi Veltman, Premier Lig kulübünden ayrılırken.

Veltman, serbest oyuncu statüsünde yeni bir kulüp ararken, bu arada Jong Ajax'ta formunu korumaya devam ediyor. Almanya ve İspanya'dan teklifler geldi ve Hollanda'ya geri dönmesi de ciddi bir seçenek olarak gündemde.

Deneyimli futbolcu, kısa süre önce Ajax’a dönüşüyle ilgili söylentileri çürütmüştü. Eşi Naomi’nin Amsterdam’a dönmeyi istemediği iddia ediliyordu, ancak eski Ajax oyuncusuna göre bu tamamen saçmalık.

“Hakkımda ne isterseniz yazabilirsiniz, en büyük aylak. Bunların hiçbiri umurumda değil. Hiç tepki vermediğim pek çok şey var. Ama karım ya da çocuklarım hakkında yazmaya kalkışırsanız,” dedi öfkeli Veltman, SEG Stories ile yaptığı röportajda.

Veltman, haziran ortasında, eşinin Ajax’a dönmeyi istemediğine dair ısrarlı söylentilere sosyal medyadan alaycı bir şekilde yanıt verdi. “Hahahahahaha, ben de Noel Baba’yım. Yalan haber.”