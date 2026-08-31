Ajax, Diario de Navarra'nın haberine göre Enzo Boyomo için teklif yaptı. Amsterdam ekibi, Transfermarkt'a göre yaklaşık 15 milyon euro değer biçilen 24 yaşındaki Osasuna stoperini sezonun geri kalanı için kiralamak ve buna satın alma opsiyonu eklemek istiyor.

İspanyol gazeteye göre bu, Ajax'ın Osasuna'ya kiralama bedeli de ödeyeceği bir kiralama formülü.

Dokuz kez Kamerun Milli Takımı formasını giyen Boyomo'nun Osasuna ile sözleşmesi 2029 ortasına kadar devam ediyor. Diario de Navarra'ya göre 1,87 boyundaki savunmacının LaLiga kulübündeki geleceği belirsiz.

Amsterdam'a transfer, Boyomo'yu savunmacıyı yakından tanıyan Míchel Sánchez ile yeniden buluşturacak. Ajax'ın İspanyol teknik direktörü, savunmanın merkezine takviye arayışını açık şekilde sürdürüyor ve Telstar maçının ardından o bölgeye bir oyuncu daha almak istediğini söyledi.

"Bence hâlâ bir kanat oyuncusuna, bir stoper ve muhtemelen bir orta sahaya ihtiyacımız var" diyen Míchel, pazar günü konuştu. Ajax bu yaz Ko Itakura, Josip Sutalo ve Ahmetcan Kaplan'la yollarını ayırırken, savunmada şu ana kadar buna karşılık yalnızca tecrübeli Daley Blind geldi.

Ajax özellikle savunmanın merkezinin sağ tarafında Aaron Bouwman'ın yanına bir alternatif daha arıyor. Míchel ayrıca Telstar maçının ardından Ajax'ın geriden oyun kurarken çok sayıda genç oyuncuyla oynadığını ve bazı maçlarda daha fazla tecrübeye ihtiyaç duyabileceğini vurguladı.

"Bazı maçlarda daha fazla tecrübeye ihtiyaç duymamız mümkün" dedi Míchel. "Bana göre geriden oyun kurabilen bir oyuncu daha kullanabiliriz. Bu bir orta saha olabilir, ama bir stoper de olabilir." Sofyan Amrabat'ın gelişi Ajax'a orta sahada zaten ekstra tecrübe kazandırıyor, ancak buna rağmen savunmacı arayışının sona ermediği görülüyor.



