Ajax’ın perşembe günü duyurduğu üzere Ko Itakura, Ajax’tan kesin olarak Borussia Mönchengladbach’a transfer oldu. İki kulüp, Ajax ile sözleşmesi 2029 ortasına kadar devam eden savunmacının transferi konusunda anlaşmaya vardı.

Amsterdam ekibinin Japon oyuncuyla ilgili yayımladığı basın bülteninde, “Ajax, Itakura’ya Amsterdam’daki katkılarından dolayı teşekkür etti ve Almanya’da kendisine başarılar diledi” ifadeleri yer aldı. Itakura daha önce Gladbach formasıyla üç sezon geçirmişti.

Itakura, 2025 yılında 10 milyon euronun biraz üzerinde bir bedelle Gladbach’tan transfer edilmişti ve Amsterdam’da A takım formasıyla 26 maça çıktı. Savunmacının Ajax’ta gözden çıkarıldığı ve ayrılmasına izin verileceği uzun süredir biliniyordu.

Sky Deutschland’dan Florian Plettenberg, bu hafta Ajax’ın Itakura’nın satışından 3,5 milyon euro gelir elde edeceğini duyurdu. Daha sonra başta De Telegraaf olmak üzere bazı kaynaklar bu rakamın 5 milyon euro olduğunu belirtti.

Itakura, Almanya’daki sağlık kontrolünden sorunsuz geçti. Ajax’tan gelen oyuncu, Gladbach ile 2030 ortasına kadar sözleşme imzaladı.

Mutlu olduğu gözlenen Itakura, Gladbach’ın internet sitesine yaptığı açıklamada, “Borussia’da yeniden olduğum için çok mutluyum. Kulübü gerçekten çok özledim ve teklif gelince geri dönmeye karar verdim. Eve dönmüş gibi hissediyorum. Yeniden Borussia forması giymek ve taraftarlarımızın önünde kendi sahamızda oynamak için sabırsızlanıyorum” dedi.