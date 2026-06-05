"Ajax, 10 milyon avroya mal olacak forvetle ilk görüşmeyi yaptı"

İspanyol spor gazetesi Diario AS'nin haberine göre, Ajax Perşembe günü Girona'nın forveti Viktor Tsygankov ile görüşme gerçekleştirdi. Yeni teknik direktör Míchel, şimdiden önemli bir rol üstlenmek zorunda.

28 yaşındaki Tsygankov'un Girona ile 2027 ortasına kadar sözleşmesi var, ancak kariyerinin bu aşamasında LaLiga2'de oynamak istemiyor.

Girona kulüp yönetimi bunu anlıyor ve 10 milyon euroluk bir teklif gelmesi halinde Tsygankov'un ayrılmasına izin vermeye hazır.

Bu hafta Ajax'ın teknik direktörü olarak tanıtılan Míchel, eski öğrencisinden Amsterdam'a gelmesini istedi. Ancak Tsygankov, Espanyol ile de görüştü ve bu sayede İspanya'nın en üst seviyesinde oynamaya devam edebilir.

Tsygankov'un en büyük tercihi LaLiga olsa da, Ajax ve Trabzonspor da onun imzasını alma şansına sahip. Bu kulüpler, Espanyol'dan daha fazla transfer bütçesine sahip olabilir.

2023 yazında PSV, Tsyganov'u kadrosuna katmak istedi, ancak sonunda oyuncu sadece 5 milyon euroya Girona'ya transfer oldu.

Orada 119 resmi maç, 20 gol ve 23 asistle kariyerine son vermiş görünüyor. Transfermarkt'a göre Tsygankov'un şu anki değeri 15 milyon euro.