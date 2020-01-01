Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklama ile başkan Ahmet Nur Çebi'nin son koronavirüs testinin pozitif olduğu açıklandı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Siyah beyazlı kulüpten gün içinde yapılan ilk açıklamada futbolcular, teknik ekip ve kulüp çalışanlarına yapılan test sonucunda sekiz kişide pozitif vakaya rastlandığı duyurulmuştu.

Kulüpten yapılan bir diğer duyuruda ise Başkan Çebi'nin koronavirüse yakalandığı ifade edildi.

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Açıklamada şu sözlere yer verildi:

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"Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin 13 Mayıs Çarşamba günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir.

Başkanımızın en kısa sürede sağlığına kavuşması için tedavi sürecine ilgili prosedürler doğrultusunda hemen başlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."