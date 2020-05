Ahmet Nur Çebi'den önemli açıklamalar

Ahmet Nur Çebi, kulübün genel durumuyla ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, bugün gerçekleştirilmesi planlanan ancak salgın nedeniyle Ağustos ayına ertelenen Olağan İdari ve Mali Genel Kurul toplantısı yerine kulübün Youtube kanalı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Ahmet Nur Çebi'nin kulübün mali durumu ve gündemine dair yaptıkları açıklamalardan öne çıkan kısımlar şöyle:

Kulübün borç durumu

"Göreve geldiğimiz ana kadarki borcun 3.3. milyar TL olduğu Divan Kurulu toplantısında sizlere açıklanmıştı. Belirtmek istiyorum ki bu borç, mevcut finansman yükü ve gelecek olan faizlerle 2023 yılında 4.1 milyar TL’yi bulacak belki de aşacaktır. Vereceğimiz mücadele, bu rakama ulaşılmaması hatta daha da aşağı bir seviye çekilmesidir."

"Yılda 300 milyon TL açık veriyoruz"

"Kulübümüzün yaklaşık 600 milyon TL geliri vardır ancak giderimizin 900 milyon TL olduğunu vurgulamak istiyorum. Yılda 300 milyon TL açık veriyoruz. Ayda 25 milyon TL açıkla Kulübümüzü yönetmeye çalışıyoruz. Bu durum, bugüne kadar yapılan borçlanmanın verdiği faiz yükü ve yapılmış olan büyük kontratların dayanılmaz olan ağırlığından kaynaklanıyor."

"Avrupa'ya gitmemizin önündeki engeli şimdilik kaldırdık"

"Göreve geldiğimiz Ekim ayının son on gününde, hızlıca 120 milyon TL bulunarak ödemeler yapılmış, temiz kağıdı alınmış ve Avrupa’ya gitmemizin önündeki engel şimdilik kaldırılmıştır. Bu konuyla ilgili şunu belirtmek istiyorum. Bu süreç eylül ayı sonunda tamamlanması gerekirken eski yönetim seçim nedeniyle bunu ekim ayına ertelemiştir. Bu ilginç durumu kamuoyu ve Beşiktaşlılarla paylaşmayı bir görev biliyorum."

"Geldiğimiz günden beri 8 ayı bulan maaş ödemeleri yaptık"

"Yaklaşık yedi aylık görev süremiz boyunca 380 milyon TL kaynak yarattık. Bu kaynak, bankalara gelen tüm gelirlerimizin dışında yarattığımız bir kaynaktır. Yapılmış olan ağır sözleşmeler gereği tüm gelirlerimiz bankalara ödenmektedir. Gelirlerimiz, bankalar tarafından kredi borçlarımıza sayılmaktadır. Bunların dışında bulmamız gereken 780 milyon TL’ye karşılık bulabildiğimiz 380 milyon TL ile bugüne kadar Kulübümüzü ayakta tutmayı başardık. Geldiğimiz günden bu yana sekiz ayı bulan maaş ödemeleri yaptık. Eski yönetim döneminden kalan üç-dört ay geriden gelen personel maaş ödemelerinin ancak bir ayını kapatmış bulunuyoruz. Çalışanlarımıza bu konuda bizlere göstermiş oldukları anlayış nedeniyle candan teşekkür ediyorum. Zaman içinde onların üstündeki yükü hafifleterek yürümeye çalışacağımızı belirtmek istiyorum."

"Bankalarla görüşmelerimiz sürüyor"

"Bilindiği üzere, konsorsiyum bankalarıyla yapılmış olan bir kredi sözleşmemiz var. Bu kredi sözleşmesinin içeriğinin Kulübümüzün şu anki şartlarıyla dönmesine engel teşkil ettiğini hepimiz biliyoruz. Geldiğimiz günden beri bu sözleşmenin çok ağır şartlar içerdiğini, sözleşmenin yeniden yapılanmasının Kulübümüzün dönebilmesi adına çok önemli olduğunu belirtmiştik. Bu konuda bankalarla olan görüşmelerimiz ısrarlı bir şekilde devam etmektedir. Beşiktaş lehine olan bir sözleşmeyi hayata geçirmeyi arzuluyor ve bunun gayreti içinde olduğumuzun bilinmesini istiyorum."

"Salgın nedeniyle 166 milyon TL gelirden mahrum kaldık"

"Salgının yarattığı mali sıkıntıları sizlerle paylaşmak istiyorum. Yaklaşık iki buçuk aylık süreçte 166 milyon TL gelirden mahrum kaldık. Sezonun devamını seyircisiz oynamak ve bazı sponsor gelirlerinden yoksun kalma ihtimalini göz önünde bulundurarak kaybımızın yüzde 70’in üstünde olmasını beklemekteyiz. Temennimiz ve mücadelemiz bu rakamları biraz daha aşağı çekmek yönünde olacaktır. Salgının Beşiktaş’a ağır bir yük yükleyeceği bugünden görülmektedir."

"Kale arkasında ayakta maç seyretme dönemini başlatacağız"

"Kale arkasında ayakta maç seyretme isteğinde bulunan taraftarlarımızın isteğini teknik olarak analiz ettik ve Gençlik ve Spor Bakanımıza arz ettik. Sonucu beklemekteyiz. Pandeminin bitip futbolun taraftarla oynanacağı zamana gelindiğinde ayakta maç seyretme dönemini başlatmış olacağız. BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde üç antrenman sahamız var. Göreve geldiğimizde bir sahada çalışma yapılabiliyordu. İkinci sahanın bakımı tarafımızca başlatıldı ve tamamlandı. Altyapıdaki futbolcularımızın faydalanabileceği üçüncü saha için çalışmalar başlatıldı."

"Yüksek bütçeli takımlar her zaman başarı getirmez"

"Futbolla ilgili her şeyin para olmadığını söylemek istiyorum. Yüksek ücretlerle kurulan takımların her zaman başarı getirmediğini düşünüyorum. 2015-16 şampiyonluğumuzda takım bütçemiz yaklaşık 52 milyon euro, 2016-17 şampiyonluğumuzda 67 milyon euro ve dördüncü tamamladığımız 2017-18 sezonunda bütçemiz 92 milyon euro idi. Yüksek ücret ödenen her transferin doğru transfer anlamına gelmediğini artık hepimiz kabul ediyoruz. Bundan sonra özümüze dönmek, özellikle gençlerden hizmet alarak ve onları başka takımlara satarak gelir elde etmek çok önemli. Metin-Ali-Feyyaz dönemini, değerli hocamız Sergen Yalçın’ın altyapıdan gelerek şampiyonluklar yaşadığını hatırlarsak yapmak istediğimiz şeyin doğru olduğunu ve vizyon çizerek bu yoldan vazgeçmememiz gerektiğini biliyoruz. Hocamızla beraber altyapıdan gelecek çocuklara önem vereceğiz. Scout ekibimizle altyapımızın dışından da bulacağımız kabiliyetli, genç, terbiyeli futbolcularla yeni bir Beşiktaş yaratacağız. Bu konuda tereddüt etmiyoruz."

"Sergen Yalçın en büyük şansımız"

"Sergen Yalçın hocamız yaratmak istediğimiz sistemde en büyük şansımız. Kendisi altyapıdan gelerek şampiyon olmuş bir sporcu. Sergen Yalçın’ın motivasyonunun en üst noktada olduğunu görmekteyiz. Geldiğimizde on üçüncü sırada olan takımımız şu anda beşinci sırada. Sezon sonunda daha yukarıda olmayı hedefliyoruz. Bu da bizim futbol takımımıza verdiğimiz önemi gösteriyor. Futbolcularımızdan pandemi sürecinin yarattığı ve yaratacağı sıkıntılar konusunda destek istedik. Yeni dönemdeki bütçemizin daha makul olması adına, futbolcularımızla yola devam etme isteğimizle beraber görüşmelerimizi yapacağımızı kendilerine ilettik. Her birinin bu konuda samimi ve istekli olacağına inancım sonsuz."

"Ajdin Hasic A takımda değerlendirmek istiyoruz"

"Futbolcumuz Ajdin Hasic, şu anda Ümraniyespor’da kiralık olarak oynuyor. En kısa zamanda kendisini A takımımızda değerlendirmek istiyoruz. Hasic’i sportif başarıda destek ve ekonomik olarak bize fayda sağlayabilecek bir sporcu olarak görüyoruz. Acele transfer olmamalı, pazarlıklar çok sağlıklı yapılmalı. 2 milyon euro’ya atılan imzaya rağmen, Hasic’in ve ailesinin bize destek vermesi, kendileriyle günlerce pazarlık yaparak bu bedeli 1 milyon euro’ya çekmiş olmamızın da çok önemli olduğu hususunu dikkatinize sunuyorum."

"Bağış kampanyamızı başlatacağız"

"Bizi güzel günler bekliyor. Doğru işler yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Sizlerin vereceği destek benim ve yönetim kurulum için çok önemli. Yalnız başımızda biz bu yolda yürümekte zorlanırız. Bizi yalnız bırakmamaınızı rica ettik. Bağış kampanyasından bahsetmiştim. 19 Mart’ta başlatmayı düşündüğümüz kampanya salgın nedeniyle ertelenmişti. Haziran’dan sonra normal sürece geçeceğimizi, seyircisiz de olsa kalan sekiz haftanın oynanacağını biliyoruz. Bu süreç içinde kampanyamızı başlatacağız. Vereceğiniz destek, zor durumu aşmamızda çok önemli rol oynayacak. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ediyorum."