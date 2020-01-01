Ahmet Nur Çebi'den Dorukhan Toköz açıklaması!

Ahmet Nur Çebi, sözleşmesi bitecek olan Dorukhan Toköz'ün ücret talebini karşılayacak durumda olmadıklarını söyledi...

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Fanatik'e yaptığı açıklamalarda ekonomik şartların zorluğuna değinen Çebi önceki yönetimin yaptığı anlaşmaların kendilerini zorladığını vurgularken, "Mesela Victor Ruiz bizden 1.7 milyon euro kazanıyordu. Şimdi 'te 400 bin euro'ya oynuyor. Üstelik ülkemizde oyuncular vergi de ödemiyor. Aradaki bu fark nereye gidiyor?" dedi.

"Dorukhan 'ın talebini karşılamamız mümkün değil"

Sözleşmesi bitecek olan Dorukhan Toköz'ün durumuyla ilgili de konuşan Çebi, "Dorukhan'a 'git' demiyoruz ama yıllık 1.5 milyon euro vermemiz de mümkün değil. 4 yıllık sözleşme istiyor. Yani 4 senede 60 milyon lira... Bu, ekonomik olarak imkansız. Bizler isimleri değil kulübü yaşatmalıyız." ifadelerini kullandı.

"Douglas'ın sözleşmesi felaket!"

Ahmet Nur Çebi, kadro dışı kalan oyuncular ve ilk 11'de şans bulamayan Adem Ljajic'in durumlarıyla ilgili ise şöyle konuştu: "Adem Ljajic ile konuştuk. Pozitif şekilde iyi olacağını söylüyor ancak henüz sahada göremedik. Bu kısım teknik ekibin yetki alanında. Kadro dışı bırakılan oyunculara gelinde... Lens, kariyerli bir oyuncu. Belki düzelir diye her türlü şans verildi. Douglas'la 3 senelik sözleşme yapma mantığı felaket! Geçmiş dönem transferleri belimizi en çok büken konuların başında geliyor."

"Şampiyonluğa inanıyorum"

Şeffaf yönetim anlayışıyla hareket ettiklerini anlatan Çebi, "Eski başkan ve yönetimden hesap sorma olayı hep masaya konuyor. Bağımsız şirket, çalışmalarına devam ediyor. Bitince paylaşacağız. Gereken yapılacak. Ortada yanlışlık varsa durumu yasal yoldan ilgili makamlara taşımakta tereddüt etmeyiz. Bunların dışında saha sonuçları önemli. Bu sezon şampiyonluk istiyorum ve buna yürekten inanıyorum." şeklinde konuştu.