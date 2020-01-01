Ahmet Nur Çebi'den Caner Erkin ve Gökhan Gönül açıklaması

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sözleşmeleri bitecek olan Caner Erkin ve Gökhan Gönül ile görüşeceklerini söyledi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün gündemine dair A Spor'a açıklamalarda bulundu. Transferde genç futbolculara yöneleceklerini söyleyen Çebi, sözleşmeleri sona erecek olan Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ün durumları hakkında da konuştu.

Çebi'nin açıklamalarından öne çıkan kısımlar şöyle:

Kampanyamız için birlik çağrısı yapıyorum ama muhalif kesimden destek gelmiyor. Kulaklarım açık, bekliyorum. Burası emanet bir yer, biz de gelip geçeceğiz. Sürekli muhalefet. Geleli 3 ay oldu, bırakın işimizi yapalım. Trollerle, medyayla sürekli rahatsız ediyorlar.

Daha fazla takım

"Bağımsız bir kulüp olmak istiyoruz"

Benim bir davam var. Bu dava Beşiktaş’ı bağımsız kılmak. UEFA’nın önüne gidip ‘Zarar eden bir kulübüz bizi affedin’ demek istemiyorum. Gelir ve giderlerini dengelemiş, kendi ayakları üzerinde durabilen, sürekliliği ve vizyonu olan bir kulüp olmasını istiyorum.

"Şov yapmayı bırakmalıyız"

Sportif başarı da istiyorum ama sportif başarıya rağmen bir takımın 90 milyon euro açık vermesi benim açıdan gerçek bir başarı olamaz. Kulübü borçlandırarak pahalı futbolcuları 'ye getirip, şov yapmak yerine, öz kaynak daha değerli. Hepimiz şov yapmayı bırakmalıyız.

"Yaşlı oyunculara üç yıllık sözleşme verme devri bitti"

Altyapıdan gelen iki-üç çocuğumuzu oynatmak istiyoruz. Transferde genç futbolculara yöneleceğiz. Bu konuda scout ekibimizin beceresi çok önemli olacak. Böylece kadro maliyetini de düşüreceğiz. Artık 31-32 yaşlarındaki futbolculara 3 yıllık sözleşme verme devri bitti.

"Kulübe 100 milyon lira verdim"

Bana paran yoksa git diyorlar. 100 milyon lira para verdim. Ya verdiğimizi bilmiyorlar ya da verdiğimizin az olduğunu düşünüp yeniden vermemizi istiyorlar.

"Caner ve Gökhan ile oturup konuşacağız"

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Caner Erkin ve Gökhan Gönül ile oturup konuşacağız. Şartlar uyarsa devam ederiz. Sergen Yalçın’ın devam etmek istediği tüm futbolcularla oturup konuşacağız. İstemedikleri ile yolları ayıracağız. Takımı ona teslim ettik.

"Talisca olur, Quaresma olmaz"

Talisca çok başarılıydı. Gelip oynamak istiyorsa bütçemiz belli. Oraya sığıyorsa gelmesini isterim. Ancak Quaresma defteri kapandı. Artık genç çocuklara, gelir getirecek futbolculara yöneleceğiz.