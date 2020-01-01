Ahmet Nur Çebi: Yasa dışı virüs testine sıcak bakmıyorum

Futbolculara koronavirüs testi yapmayı düşündüklerini belirten Ahmet Nur Çebi, bunu yasal yollarla yapmaları gerektiğini belirtti.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, dünyayı etkisi altına alan salgın ve 65 yaş üzeri üyeler hakkında konuştu.

A Spor'a açıklamalarda bulunan Ahmet Nur Çebi, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olanların dışarı çıkmamalarını önerirken, "Evlerimizde kalalım. Yaşlılarımızın sağlığı da gençlerimiz kadar önemli. Umursamaz tavırlar sergilersek bu virüs bizim için büyük sorun olur. Biz kulüp olarak 65 yaş üstü üyelerimizle iletişim halindeyiz. Gençlerden yardım almalarını sağlamaya çalışıyoruz. Bunu diğerlerine de tavsiye ederim" dedi.

Sporculara koronavirüsü testi yapılması ile ilgili soruya cevap veren Çebi, "Kovid-19 testini futbolculara yapmayı düşünüldü ancak bunu yasal yollarla yapmamız gerekiyor. Devletin dışında yapılan Kovid-19 testlerine sıcak bakmıyorum" dedi.

Daha fazla takım

Liglerinin durumunun daha sonra tartışılacak olan bir konu olduğunu belirten deneyimli başkan, "17-19 Nisan tarihleri tercih edilmiş ama bu bir temennidir. Gelişen duruma göre mümkünse olur ama mümkün değilse Mayıs olur, ligler ertelenir, bunlar tartışılır. Liglerin durumu sonra tartışılacak durumdur" ifadelerini kullandı.