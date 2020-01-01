Ahmet Nur Çebi: Yabancı futbolcularımız indirim yapmadı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, pandemi sürecinde takımdaki yabancı oyuncuların maaşlarında indirim yapmayı kabul etmediğini söyledi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TRT SPOR'daki Muhabir Saati programına telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda PAOK ile oynanacak maçı kazanmaya konsantre olduklarını belirten Ahmet Nur Çebi, pandemi sürecinde oyunculara indirim talebi götürüldüğünü belirtti ve şöyle söyledi:

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"Yabancı futbolcularımızın %99'u indirim taleplerimizi kabul etmedi. Türk futbolcularımızın hemen hemen tamamına yakını geçen seneyle ilgili indirim talebimizi kabul etti."

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Transfer çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Çebi ,limitlerden dolayı zorlandıklarını ifade etti:

"Atiba, N'Sakala, Welinton, Bernard Mensah. 4 futbolcuyla limit doldu. Gönderebildiklerimiz olursa yeni transferler gelecek. Vida'nın aldığı ücreti ödemeye yanaşan bir kulüp yok. Beşiktaş'tan ayrılmak istemiyor. Necip Uysal dışında hiçbir oyuncumuz bizim istediğimiz indirimi ne yazık ki yapmadı. Birkaç oyuncu ile yollarımızı ayırma konusunda görüşmelerimiz sürüyor."