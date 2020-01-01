Ahmet Nur Çebi ve Hasan Şaş, PFDK’ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Galatasaray Antrenörü Hasan Şaş'ın PFDK'ya sevk edildiğini duyurdu.

Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, ve Beşiktaş ile siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi ve Futbol Takımı Antrenörü Hasan Şaş'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada Fenerbahçe Kulübünün, Ziraat Türkiye Kupası'nda GMG Kırklarelispor ile oynadığı maçta yaşanan çirkin ve kötü tezahüratın yanı sıra talimatlara aykırı hareket nedeniyle disipline sevk edildiği belirtildi.

Beşiktaş Kulübünün, resmi internet sitesinde ve sosyal medya hesabında yayınlanan sportmenliğe aykırı açıklamalar sebebiyle PFDK'ye gönderildiği aktarıldı.

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Siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi'nin de kulüp resmi internet sitesinde ve sosyal medya hesabında yayınlanan sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle kurula sevk edildiği kaydedildi.

Galatasaray Futbol Takımı Antrenörü Hasan Şaş'ın, kupada oynadıkları Aytemiz maçındaki hakareti nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği ifade edildi.