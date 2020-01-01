Ahmet Nur Çebi: Sergen Yalçın, Balotelli'yi düşünmüyor

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Mario Balotelli'nin Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın planları arasında olmadığını söyledi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın Mario Balotelli'yi düşünmediğini söyledi.

Kulübün onursal başkanı Süleyman Seba'yı ölümünün altıncı yılında mezarı başında andıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çebi, Bernard Mensah'la ilgilendiklerini doğruladı fakat adı Beşiktaş'la anılan Balotelli'nin Sergen Yalçın'ın planları arasında olmadığını belirtti.

Çebi, "Sergen Hocamız, Mario Balotelli'yi alternatif olarak, santrfor olarak düşünmüyor. Kendisi bunu bana ifade etti. Futbolcularla, yöneticiler önden görüşür ve fikirlerini alırlar. Bunlar transfer olacak anlamına gelmez. Sergen Hoca'nın istediği transferleri yapacağız ama ekonomiden taviz vermeyeceğimizi de taraftara açık açık söylemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

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Bernard Mensah'la ilgilendiklerini doğrulayan Çebi, "Mensah listemizde olan bir oyuncu fakat sadece ona odaklanmış değiliz." şeklinde konuştu.