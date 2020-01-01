Ahmet Nur Çebi: İstesem 10 futbolcu transfer ederim

Merakla yeni transferleri bekleyen Beşiktaşlı taraftarlara seslenen Çebi, paralarını çöpe atmak istemediklerini açıkladı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, transfer gündemi hakkında konuştu.

TRTSpor'a açıklamalarda bulunan Çebi, siyah-beyazlı kulübü zarara uğratacak transfer yapmak istemediklerini belirtti;

"Ben yarın istesem 10 futbolcuyu alır, transfer ederim. Peki bu futbolculara lisans çıkaramadıktan sonra ne anlamı var? TFF lisans yönetmeliğinde sorun olduğu hiç söylenmiyor. Ben Beşiktaş'a zarar verecek transfer yapmama gayreti içindeyim. Ben yapmadığım transferlerin hesabını verebilirim. Ancak yapıp da Beşiktaş'ın çöpe atılan paraların hesabını veremem."