Ahmet Nur Çebi: Futbolda kurallar yeniden yazılacak

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi Çebi, koronavirüs sonrası değişikliklerin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Sabah Gazetesi'nden Fatih Doğan'ın sorularını yanıtlayan Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları şu şekilde:

Koronavirüs sürecinde Finansal Fair Play kriterleri askıya alındı. Bu yeterli mi?

Aslında askıya alınmadı ertelendi sadece. Ayrıca UEFA ve FIFA'nın bu süreçte plan yapmakta geç kaldıklarını düşünüyorum. Tüm kulüpler de şu anda geleceklerini nasıl planlayacaklarını bilmiyorlar. Öncelikle hem ülke futbolunda hem de dünya futbolunda virüsten önceki dönemin benzeri bir dönem olmayacağı net. Artık farklı bir yere evriliyoruz. Bu duruma göre konum alıp lisans yönetmeliğinde bir takım değişiklikler ve yenilikler yapılabilir. Kulüpleri kendi akademilerine yönlendiren bir düzene teşvik yapılabilir.

Daha fazla takım

Kulüpler için limitlerin artırılması yeniden gündeme gelse, bu miktar sizce ne kadar olmalı?

Bu yaşadığımız süreçten sonra limit artışı gibi bir durumu konuşamayız. Fiili gerçekler var. Aksine ne kadar indireceğimizi konuşmamız lazım.

Beşiktaş'ın bu süreçte ne kadar mali kaybı olacağını öngörüyorsunuz?

Bunu kestirmek pek mümkün değil ancak yarı yarıya hatta 3'te 2 şeklinde bir kayıp olacağını düşünüyorum.

FIFA'nın kulüplere 2.7 milyar dolarlık bir fon oluşturacağı yazıldı. Yeterli mi?

Bu fon genellikle altyapı ve yetiştiricilik ile alakalı olacak. Direkt profesyonel kısma değil. Biz buna benzer bir desteği farklı miktarlarda da olsa TFF'den beklerdik ve halen daha beklemeye devam ediyoruz. Sadece bizim değil bütün kulüplerin içinde bulunduğu durumda bu kulüplere yardımcı olmak TFF'nin görevidir. Bir çözüm bulmalarını umuyoruz. Ne bizim ne de rakiplerimiz için lig tamamlanmadan elde edilecek bir şampiyonluğun adil olacağını düşünmüyorum



"Lig oynanmaz ise Avrupa için son 5 senenin ortalamasına bakılsın" demiştiniz. Biraz açar mısınız bu sözlerinizi?

Ne bizim için ne de rakiplerimiz için lig tamamlanmadan elde edilmiş bir şampiyonluğun adil ve tam olacağını düşünmüyorum. 'Ancak şartlar el vermez, lig tamamlanamazsa son 5 yılın değerlendirmesi alınmalı' demiştik. Sonuçta bu UEFA'nın da kuralları içinde olan bir görüştü. Ayrıca maçlar oynanmadan yapılacak bir tescil durumu, şampiyon olarak ilan edilen takımı da uzun yıllar zor durumda bırakabilir. Taraftarlar arasında da bu durum bir malzeme olacaktır.

Mayısta sözleşmesi bitecek futbolcular için ne gibi bir düşünceniz var?

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Görülüyor ki bu şartlarda yeni bir dünya kurulacak. Futbol da bunun dışında kalmayacak. Daha önce yapılan anlaşmalar bu doğrultuda revize edilmeli. Geçerli olması, sürmesi doğru olmaz.

Maaş indirimi olacak mı?

Bizim tek başımıza indirim istememiz bir anlam ifade etmez. Futbolcular ciddi gelir sahibi kişiler. Kulüpler ayakta kalmazsa futbolcular da bu paraları kazanamaz. Bu süreçte ücretlerinin işletilmemesinde sakınca olduğunu düşünmüyorum. Yüksek ücretli futbolcuların bu dönem alacaklarından feragat etmeleri lazım.