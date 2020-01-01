Süper Lig

Ahmet Çalık'ın yeni adresi Konyaspor

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Ahmet Calik Konyaspor
AA
Yeşil-beyazlı kulüp, Ahmet Çalık ve Eray Birniçan'ı renklerine bağladı.

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding KonyasporAhmet Çalık ve Eray Birniçan'ı kadrosuna kattı. 

Kulüpten yapılan açıklamada, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen imza töreniyle milli futbolcu Ahmet Çalık'ı renklerine bağladığı duyuruldu.

Açıklamada, Ahmet Çalık ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı ve oyuncunun 6 numaralı formayı giyeceği kaydedildi.

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    Öte yandan Konyaspor'un 21 yaş altı takımı dahil, Samsunspor, Gaziantep, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Alanyaspor gibi takımlarda eldiven giyen Eray Birniçan ile de 1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. 

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