Ahmet Çalık'ın yeni adresi Konyaspor

Yeşil-beyazlı kulüp, Ahmet Çalık ve Eray Birniçan'ı renklerine bağladı.

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding , Ahmet Çalık ve Eray Birniçan'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen imza töreniyle milli futbolcu Ahmet Çalık'ı renklerine bağladığı duyuruldu.

Açıklamada, Ahmet Çalık ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı ve oyuncunun 6 numaralı formayı giyeceği kaydedildi.

Daha fazla takım

Öte yandan Konyaspor'un 21 yaş altı takımı dahil, Samsunspor, Gaziantep, Çaykur Rizespor, ve gibi takımlarda eldiven giyen Eray Birniçan ile de 1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.