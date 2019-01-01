Ahmet Bulut: Falcao Türkiye'de oynamak istiyor

Kolombiyalı golcünün menajeri Ahmet Bulut, oyuncusunun transferindeki son durumu hakkında konuştu.

Uzun süredir 'ın transfer listesinde 1 numarada olan Falcao'nun menajerinden açıklama geldi. Sürüncemede kalan ve bir türlü çözülemeyen transfer hakkında konuşan menajer Ahmet Bulut, "Olumsuz bir durum yok, görüşmeler yolunda gidiyor. Hafta ortasına kadar Falcao'nun durumu netleşir. Falcao'nun niyeti 'de futbol oynamak" dedi.

Bulut, Falcao'nun kadrosunda çalışmalarına devam ettiğini belirtirken, "Hocası oynamasını istiyor. Hafta ortasına kadar her şey %100 netleşir. Bir forvet daha alacaklar. Onu da umuyoruz ki hafta başında imzalarlar. Sonrasında bir engel kalmaz diye düşünüyorum" ifadelerini kullanarak transfere yeşil ışık yaktı.