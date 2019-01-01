Ahmet Ağaoğlu'ndan Volkan Demirel'e yanıt gecikmedi

Trabzonspor başkanı Ahmet Ağaoğlu, maç sonrası Volkan Demirel'in yaptığı açıklamalara sert bir şekilde yanıt verdi.

Spor Arena 'nın haberine göre başkan Ahmet Ağaoğlu, 1-1 biten maçının ardından Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel'e yanıt verdi.

Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Volka Demirel, "Trabzonspor'un analizcisi midir, tercümanı mıdır nedir maçın ardından soyunma odasına girereken arkamdan gereksiz laflar söylüyor. Gelsin benden ve camiadan özür dilesin, yoksa onu otobüsünden alır özür diletirim!" şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.

Ahmet Ağaoğlu, bu açıklamaların üstüne Volkan Demirel'e oldukça sert bir şekilde yanıt verdi.

"Maç bitiminde eski aktörlerden birinin hoş olmayan bir beyanatı olmuş. Bir kere Trabzonspor'un otobüsünden adam aldırmak kimsenin haddine değil, analar daha doğurmadı onu. Trabzonspor otobüsünden biri adam almaya kalkarsa, çok farklı şeylerle karşılaşabilir. Bunu söyleyen kendine baksın. İki maç oynandı ve olay çıkmadı diye buna içerledi herhalde. Böyle bir oyuncuyu ne kendi takımımda, ne de başka takımda istemem. Biletini keserim."

"Bunlar son çırpınışları"

Camialar arasında gerginlik yaşatan ifadeler oldu yıllarca, bunlardan beslenenler oldu. Herhalde herkes nasıl bir insan olduğunu anladığı için, bunlar son çırpınışları. Çok çirkin ifadeler. Eğer benim takımımda, teknik heyetimde herhangi bir insan, canlı yayında, kameralar önünde böyle bir laf sarf etmiş olsa, 'Fenerbahçe benden özür dileyecek yoksa ben onu otobüsten aldırırım' dese, ben onun biletini keserim. Hadi aldır bakayım. 2 tane olaysız maç oynandı diye rahatsızlık mı duyuyorsun? Artık sizin devriniz kapandı. Büyük olaylar yaşanmadıkça artık bu maçlar yarıda kalmayacak, bu yüzden mi rahatsız oluyorsunuz?"

"Volkan'ın hangi konuda kiminle tartıştığını bilmiyorum. Volkan kime sataştı, kime laf söyledi açıkçası ilgi alanım dışında. Kulübemde hiç kimse rakibe saygısızlık yapmaz, kültürümüze uymaz. Volkan'ın 'tercüman' dediği dünya iyisi biri. Kimsin sen, kolluk kuvveti misin, nesin? Sana bu gücü kim veriyor? Yine dediğim gibi, benim otobüsümün içinden adam alacak kişiyi de ana doğurmadı. Büyük camiaların içinde kendine yer arayan küçük insanlar bunlar."