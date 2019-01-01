Ahmet Ağaoğlu: Yusuf Yazıcı en değerlimiz

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, transfer gündemini değerlendirdiği açıklamalarda bulundu.

Transferde en hareketli ekiplerden olan 'da kadroya takviye çalışmaları devam ediyor.

"Trabzonspor için 1 meşale de sen yak" etkinliğine katılım gösteren kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, burada takımının transfer gündemi üzerine ilgi çekici açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'a konuşan Başkan Ağaoğlu, "Transfer edeceğimiz isimler ortaya çıkınca maliyetler ciddi anlamda artıyor. Obi Mikel'i gizli yürüttük ancak son anda isim ortaya çıkınca fiyat yükseldi" ifadeleriyle çalışmaların gizliliğinin önemine işaret etti.

Yusuf Yazıcı'nın durumu hakkında da demeçler veren Ahmet Ağaoğlu, "Yusuf Yazıcı için gelen bir teklif yok ancak önümüzdeki hafta teklif geleceğini söyleyenler var. Yusuf Yazıcı bizim en değerli futbolcumuz, onu isteyen kulüp karşılığını da vermeli" sözleriyle yıldız oyuncuyua verdiği değeri ifade etti.

Haberin devamı aşağıda

Son olarak Jose Sosa'nın kontratına değinen Ağaoğlu, "Sosa ile sözleşme uzatmak için görüşmelerimiz başladı" ifadesiyle bordo mavili taraftarlara da müjdeli haberi verdi.

Trabzonspor, yaz transfer döneminde John Obi Mikel, Donis Avdijaj ve Erce Kardeşler gibi önemli transferlere imza atmıştı.