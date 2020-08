Ahmet Ağaoğlu: Sörloth için Leipzig ısrarcı

Geçtiğimiz sezon Süper Ligi gol kralı olarak tamamlayan Sörloth, Leipzig'in radarında.

Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, konuk olduğu Anadolu Ajansı Spor Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ağaoğlu, 2 oyuncuya transfer teklifi geldiğini belirtirken bu tekliflerin beklentilerinin altında olduğunu söyledi;

"Sadece iki futbolcumuz için ciddi teklifler geldi. Uğurcan Çakır ve Alexander Sörloth, başka gelen teklif yok. Sörloth için en ısrarcı kulüp Leipzig oldu. Fakat beklentilerimizin altında olan bir teklifti.

Daha fazla takım

Bu rakamlara 'Evet' demeyiz. Çünkü biz transfer limitinden dolayı, FFP'den dolayı zaten sınırlı bir bütçeyle hareket etmek zorunda olan kulübüz."

"Kolay hazmedilecek bir şey değil"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 2019-2020 sezonunda Medipol 'e şampiyonluğu kaptırmanın hayal kırıklığını yaşadıklarını ama gelecek sezon için bunun camia ve takım üzerinde bir travma oluşturmayacağını söyledi.

Hedefe giden bir takım olarak mücadelenin sonunda kaybeden taraf olmanın hoş bir şey olmadığını belirten Ağaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kolay hazmedilecek bir şey değil. Özellikle taraftarlar açısından veya bu işe gönüllü olarak giren yöneticiler, başkan açısından; aynı zamanda bu işi kariyer olarak yapan futbolcular ve teknik heyet açısından hoş bir şey değil. Bu sene Başakşehir şampiyon oldu. Başakşehir'in son beş senesine bakalım. Gelip gelip son maçta, iki hafta veya bir hafta kala iki puan, üç puan farkla beş senedir şampiyonluk yarışının içinde olan; 4'ünde kaybeden Başakşehir var. 9-10 senedir şampiyonluk yarışının içinde olmayan Trabzonspor için bir anlamda bu tür değerlendirme yapılabilir."

Haberin devamı aşağıda

"Finansal program için 3-4 seneye ihtiyacımız var"

Lige verilen aranın ardından 8 maça çıktıklarını hatırlatan Ağaoğlu, "Şu an önümüzde 40 maç var. Şampiyonluğu kazanmakla, kupayı kaldırmakla her şey bitmiyor. Bunun devamı, sürekliliği var. Yönetime geldiğimizde çok sağlıksız ekonomik yapı vardı. Kur farkı, faiz gideri gelirinin neredeyse iki katı olan bir kulüp vardı. Aynı zamanda son 10 senedir de hiçbir şekilde zirve mücadelesi yapmamış, 8 seneye yakın Kupası'nı alamamış Trabzonspor vardı. Sürdürülebilir başarı için 3-4 seneye ihtiyacımız olduğunu söyledik. Şunu da ilave ettik; 'sakın bu 3-4 sene içinde Trabzonspor zirve yarışının arkasında kalacağı şeklinde de anlaşılmasın'. Sürdürülebilir başarı için, finansal program için 3-4 seneye ihtiyacımız var. Ama bu dönem içinde Trabzonspor her zaman zirve yarışı içinde olacak." diye konuştu.

"Newton deneyimi, birikimi fazla olan bir hoca"

Takımın teknik direktörü Eddie Newton'u değerlendiren Ağaoğlu, "Newton devre arasında kulübümüze antrenör olarak başladı. Hocanın kulübe, takıma adapte olması zaman kaybıdır. Çok yetenekli hocalar vardır; gelirler kontağı çevirip yollarına devam ederler. Ben pek rastlamadım. Ne olursa olsun yabancı hoca olsa ülkeye, kulübe adaptasyon, ülke futboluna adaptasyonu olacak. Yerli hoca olsa aynı şekilde... Kadromuzun büyük bölümünü muhafaza ettik. Bu oyuncularla 5-6 ay zaman geçiren, çalıştıran bir hocayla devam ediyoruz. Newton tercihindeki en önemli kriter buydu." diye konuştu.

Newton'un 'da çok önemli isimlerin yardımcılığını yaptığını anlatan Ağaoğlu, "Newton, deneyimi, birikimi fazla olan bir hoca. Çeşitli nedenlerden dolayı İngiltere'de bu şansı yakalayamamış. Bizde geçirdiği zamanda kendisini de yakından tanıma fırsatı ve değerlendirme fırsatı bulduk. Yönetim kurulu olarak hocanın başarılı olacağına inancımızdan bu görevi verdik. Kupa finali maçı da önemli göstergeydi, o maçı da başarılı bir şekilde yönetti. Kolay kolay her hocaya da nasip olmaz; iki maç, iki galibiyet ve bir kupa." ifadelerini kullandı.

Newton'un yardımcılarının gelmediği yönündeki iddialara yanıt veren Ağaoğlu, "Pandemiden sonra her türlü iddianın arkası kesilmiyor. Newton'un kendi seçtiği yardımcılarının sözleşmesi bile hazır. Pazartesi günü Trabzon'a geleceğini söyledi. 'Hoca mutsuz; yönetimde başkan, asbaşkan, başkan yardımcıları arasında sıkıntılar var; birbirleriyle konuşmuyorlar.' Bu iddiaları daha ileriye taşıyanlar da var. Yönetici arkadaşlarım özellikle son 6 ay içinde ailemden fazla bir araya geldiğim insanlar, en fazla konuştuğum insanlar. Birbirimizden ayrı olduğumuz zaman içinde de günde en az 3-4 saat telefonda konuştuğumuz, sorunları veya programladığımız işleri birlikte yapmaya çalıştığımız insanlar. Özellikle bu haberlerin sosyal medya üzerinden yayılması kolay, kimse aslı astarı var mı diye sormuyor." değerlendirmesinde bulundu.