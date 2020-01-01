Ahmet Ağaoğlu: Oyuncumuzu kaybettik, sesimizi çıkarmadık

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, liglerin ertelenmesi kararının ardından açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'a konuşan Ahmet Ağaoğlu, karara saygı duyduklarını söylerken, "Devletimizin aldığı bir karardır. Biz ilk günden beri hep bunu söyledik; devletimizin alacağı kararlara saygı duyacağız. Biz bu olayda hiçbir zaman çıkar gözetmedik" diye konuştu.

John Obi Mikel ile yollarını ayırmak zorunda kaldıklarını söyleyen Ağaoğlu, "Sağlıktır dedik, önceliktir dedik. Hatta bu olayda bir tane de oyucumuzu kaybettik ama sesimizi çıkarmadık. Bazıları üzerimizden hem algı hem de yalan haber yaptılar yine de sustuk" ifadelerini kullandı.

Lig takviminin bir an önce belirlenmesi gerektiğini de kaydeden Ağaoğlu, "Tek tedirginliğimiz sürenin belirlenmemesi. Oyunculara ne kadar izin vereceğiz onu belirlememiz gerekiyor" diyerek sözlerini noktaladı.