Ahmet Ağaoğlu: Gençlerimi elin kızına bile veremem

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulübün altyapıdan çıkarttığı genç oyuncular hakkında övgülerde bulundu.

Bordo-Mavili ekibin Başkan'ı Ahmet Ağaoğlu, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı ve altyapıdan çıkan diğer gençler hakkında açıklamalarda bulundu.

maçında formasıyla ilk golünü atan Murat Cem Akpınar, takımın gençleşme yolundaki son meyvelerinden oldu. Fanatik'e açıklamalarda bulunan Ağaoğlu, takımdaki Abdülkadir, Yusuf, Uğurcan ve Hüseyin gibi isimlere Murat Cem Akpınar'ın eklenmesinden mutluluk duyduğunu belirtirken takımın gençleri hakkında fikirlerini belirtti.

"Murat Cem gözbebeğimiz"

Takımdaki ilk golünü atan Murat Cem Akpınar hakkında yorum yapan Ağaoğlu, "Altyapıdan toplam 17 oyuncuyu A takıma çıkardık. Bu isimlerden bir tanesi de Murat Cem’di. Kendisinin diğer arkadaşları gibi çok yetenekli olduğunu biliyorduk. Sakatlık yaşamasaydı daha erken oynamaya başlardı. Şimdi o sakatlığını tamamen atlattı ve süre bulmaya başladı. Diğer gençlerimiz gibi göz bebeklerimizden birisi." dedi.

Takımdaki genç oyuncular hakkında transfer iddialarının artması üzerine Ahmet Ağaoğlu, "Bu çocukların hepsi Trabzon’lu. Trabzonspor onlar için çok değerli. Onlar da bizim için çok değerli. Bazen düşünüyorum; onları bırakın başka takımların formasıyla görmeyi, evlenmek isteseler elin kızına bile veremem.” yorumunda bulundu.