Ahmet Ağaoğlu açıkladı: "Novak'a teklifimizi yaptık, bekliyoruz"

Ahmet Ağaoğlu, sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'ın durumuyla ilgili konuştu...

Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Jose Sosa ile birlikte düzenlediği basın toplantısında sözleşmesi lig sonunda bitecek olan bir diğer oyuncu Filip Novak ile ilgili de konuştu.

Bilindiği üzere başarılı sol bek oyuncusunun adı son günlerde ile sıkça anılıyordu.

"Novak'a bir teklif yaptık ve bekliyoruz." diyen Ağaoğlu, şöyle devam etti: "Novak bize, 'Önümüzde 8 hafta var ve bu takım şampiyonluğa gidiyor. Bu önemli, kariyerim önemli, sözleşme sürem önemli, alacağım ücret önemli ancak bunların hepsinden de önemlisi 2.5 senedir hizmet ettiğim ve şampiyonluk bekleyen takımım.' dedi. Görüşmeleri Mayıs sonunda yapacaktık ama salgın nedeniyle lig sonuna bırakma kararı aldık."

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2017-18 sezonunun devre arasında Midtjylland'dan transfer edilen Novak, bordo-mavili forma altında bugüne dek çıktığı 79 resmi maçta 14 gol atıp 3 de asist yaptı.