Ahmed Kutucu Schalke'den ayrılabilir
Schalke 04'te top koşturan Ahmed Kutucu, Şenol Güneş tarafından A Milli Takım'ın Andorra maçı kadrosuna davet edilmişti.
19 yaşındaki yıldız adayı, Almanya'dan da teklif alsa da tercihini Türkiye'den yana kullandı.
İki milli takımın kendisi için çekişmesine rağmen genç oyuncu takımı Schalke 04'te kadroya girmekte zorlanıyor.
Der Westen'in haberine göre bu durumdan memnun olmayan Ahmed Kutucu devre arasında takımından ayrılabilir.
Schalke'de teknik direktör David Wagner'in ilk tercihleri arasına giremeyen Kutucu daha fazla forma şansı bulmak istiyor.
Gelsenkirchen ekibinin santrfor rotasyonunda Ahmed Kutucu'dan ayrı olarak Guido Burgstaller, Benito Raman ve Mark Uth yer alıyor.
Çiçeği burnunda milli oyuncu, bu sezon Schalke ile 146 dakika süre bulabildi.