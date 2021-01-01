Ahmed Kutucu Fenerbahçe'ye çok yakın
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Hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Ahmed Kutucu transferini bitirmeye çok yakın.
NTVSpor'da yer alan habere göre; Kanarya, teknik heyetin onay vermesi halinde Schalke 04 forması giyen Ahmed Kutucu'yu satın alma opsiyonuyla kiralayacak.
Sarı-lacivertliler, 20 yaşındaki golcü için kiralama bedeli ödemeyecek.
Fenerbahçe, Ahmed Kutucu'yu sezon sonunda 2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna dahil edebilecek.
Bundesliga'da 42 maçta forma giyen 20 yaşındaki futbolcu, menajerine kariyerine Türkiye'de devam etmek istediğini söyledi.