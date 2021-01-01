Transfer

Ahmed Kutucu Fenerbahçe'ye çok yakın

Goal
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Ahmed Kutucu Schalke 04 25082019
getty Images
Fenerbahçe, Schalke 04'den kiralamak istediği Ahmed Kutucu transferi için sona yaklaştı.

Hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Ahmed Kutucu transferini bitirmeye çok yakın.

NTVSpor'da yer alan habere göre; Kanarya, teknik heyetin onay vermesi halinde Schalke 04 forması giyen Ahmed Kutucu'yu satın alma opsiyonuyla kiralayacak.

Sarı-lacivertliler, 20 yaşındaki golcü için kiralama bedeli ödemeyecek. 

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    Fenerbahçe, Ahmed Kutucu'yu sezon sonunda 2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna dahil edebilecek.

    Bundesliga'da 42 maçta forma giyen 20 yaşındaki futbolcu, menajerine kariyerine Türkiye'de devam etmek istediğini söyledi.

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