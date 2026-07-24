Suudi Arabistan Roshn Ligi'ne yeni yükselen Diriyye Kulübü, yeni bir Portekizli transferini gerçekleştirerek liginin büyüklerine yönelik darbelerini sürdürdü; bu kez hedefinde İttihad Kulübü vardı.

Suudi Arabistan'ın "Al Riyadiyah" gazetesi, Diriyye'nin Sporting Lizbon'un kanat oyuncusu Portekizli Pedro Goncalves ile mevcut yaz transfer döneminde takıma katılması konusunda anlaştığını belirtti.

Goncalves, Diriyye takımı ile iki sezonluk bir sözleşme imzalayacak; bu sözleşme üçüncü bir sezon için uzatılabilecek. Oyuncu, söz konusu dönemde toplam değeri 30 milyon euro olan bir ücret alacak.

Diriyye bu transferi, yeni Portekizli teknik direktörü Bruno Lage'nin tavsiyesi üzerine sonuçlandırdı. Lage, oyuncuyu öncelik listesine koymuş, Suudi kulübü de onunla anlaşmayı başarmıştı.

Portekizli kanat oyuncusunun önümüzdeki birkaç saat içinde sağlık kontrollerinden geçmesi, ardından sözleşmeleri resmi olarak imzalaması ve daha sonra Diriyye'nin kampına katılması planlanıyor.

Diriyye, geçtiğimiz dönemde 28 yaşındaki oyuncuyu takip eden ve başında Al Ahli ile İttihad'ın bulunduğu birçok Suudi kulübünün önüne geçti.

Roshn Ligi'ne yeni yükselen kulüp, daha önce de Al Ahli'ye bir darbe vurmuş; eski kulübü Everton ile sözleşmesi sona eren Senegalli orta saha oyuncusu Idrissa Gana Gueye ile takıma katılması konusunda anlaşmıştı.

Goncalves, son yıllarda Sporting Lizbon'un en öne çıkan yıldızlarından biri olarak kabul ediliyor; özellikle de Valencia ve Wolverhampton'ın altyapılarında geçirdiği kısa dönemlerin ardından 2020'de Famalicao'dan takıma katılmasından bu yana.

Goncalves'in bireysel olarak en dikkat çeken başarısı, takımı şampiyonluğa taşıdığı Sporting Lizbon ile ilk sezonu olan 2020-2021'de Portekiz Ligi gol kralı unvanını kazanması oldu.

Takım bazında ise 28 yaşındaki oyuncu, başkent takımını 3 kez Portekiz Ligi şampiyonluğuna, bir kez Portekiz Kupası'na, bir kez Süper Kupa'ya ve iki kez Lig Kupası'na taşıdı; ayrıca Portekiz Milli Takımı ile 2025 UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğunu kazandı.

Goncalves'in geçen sezon Sporting Lizbon ile 41 maça çıktığı, bu maçlarda 15 gol kaydettiği ve 9 asist yaptığı hatırlatılıyor.