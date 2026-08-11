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Enzo Millot 2025-26Getty

Çeviri:

Ahli'de isyan: Milot yönetimin kararını reddedip "el-Raki"nin planını bozuyor

Transfers
E. Millot
Al Ahli
Al Diriyah
Premier Lig
Fransa
Suudi Arabistan

Peki ya Diriyah müzakereleri?

Suudi Arabistan basınında yer alan haberler, Ahli oyuncusu Enzo Millot'un takımdan ayrılıp devam eden yaz transfer döneminde Diriyah'a transfer olma ihtimaline ilişkin son durumu ortaya koydu; oyuncunun ismi kulüpten ayrılıkla anılıyordu.

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Suudi "Alyaum" gazetesi, Ahli kulübüne yakın kaynaklara dayanarak şunları aktardı: "Enzo Millot şu an için takımdan ayrılma ve Diriyah'a transfer olma fikrini reddediyor; oyuncu, gelecek sezon resmi olarak takımda kalmaya kararlı."

Premier Lig
Al Diriyah crest
Al Diriyah
DIR
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL

Ahli kulübü yetkilileri ise, hem teknik direktörün hem de kulübün sportif yönetiminin isteği doğrultusunda Enzo Millot'un devam eden yaz transfer döneminde takımdan ayrılmasında ısrarcı.

Ahli yönetimi, devam eden yaz transfer döneminin kapanmasından önce takımı birden fazla transferle güçlendirmeyi ve yeni sezona hazırlık kapsamında kadroyu takviye etmeyi hedefliyor.

Suudi "Arriyadiyah" gazetesine göre Diriyah kulübü yönetimi, Millot'un Roshn Ligi'ne yeni yükselen takıma yeni sezonun sonuna kadar kiralık olarak transferi konusunda Ahli yönetimiyle bir anlaşmaya vardı.

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Millot, geçen sezonun başında Alman ekibi Stuttgart'tan Ahli'ye katılmıştı. Yaisle onunla anlaşma yapmakta ısrar etmiş, Alman teknik direktör Fransız oyuncuyu takımın orta sahasına önemli bir katkı ve teknik fikirlerini sahaya yansıtabilecek bir isim olarak görmüştü.

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