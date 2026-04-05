"Ahlaka aykırı davranışlar"... Hakimi, Madrid kartını kullanarak Paris'e manevra yapıyor

Paris Saint-Germain'in Faslı sağ bek oyuncusu Achraf Hakimi, son açıklamalarında 2020 yılında ayrılmadan önce yetiştiği ve form giydiği kulüp olan Real Madrid'e geri dönme olasılığına işaret ettikten sonra, yeniden tartışmaların odağına oturdu.

Sezonun hassas bir döneminde gelen bu imalar, Paris kulübü içinde açık bir endişe yarattı. Kulüp yönetimi, bu imaları oyuncu ile mevcut yönetim arasındaki ilişkinin gerginliğine dair dolaylı bir işaret olarak görüyor.

Fransız ve İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Hakimi geçtiğimiz haftalarda hem kamuoyuna hem de özel olarak bazı sinyaller gönderdi. Bu sinyaller, Paris Saint-Germain içinde, 2026 yılına kadar süren mevcut sözleşmesinin koşullarını iyileştirmeyi amaçlayan bir pazarlık manevrası olarak yorumlandı.

Oyuncu, kulübün projesinin temel direklerinden biri olarak görülüyor, bu da onun ayrılığına dair herhangi bir söylenti, yönetim ve teknik ekip için büyük bir endişe kaynağı oluyor.

Buna karşılık, Real Madrid, Hakimi'nin durumunu yakından takip ediyor, ancak şu ana kadar resmi bir adım atmadı.

Ancak oyuncunun profili, özellikle deneyim ve yüksek hücum gücünü bir araya getiren bir oyuncu arayışında olan Kraliyet Kulübü'nün sağ bek pozisyonundaki ihtiyaçlarıyla tam olarak örtüşüyor. Ayrıca Hakimi'nin La Liga ortamına olan aşinalığı ve Real Madrid'deki geçmişi, sözleşme koşulları izin verirse geri dönüşünü mantıklı bir seçenek haline getiriyor.

Paris Saint-Germain'de ise, yetkililerin "etik olmayan davranışlar" olarak nitelendirdiği, oyuncunun ve çevresinin sözleşme yenileme görüşmeleri sırasında baskı oluşturmaya yönelik hareketleri nedeniyle yönetimde bir gerginlik hakim.

Kulübe yakın kaynaklar, Hakimi'nin takımdaki konumunu yansıtan daha rekabetçi bir sözleşme elde etmeye çalıştığını, kulübün ise diğer yıldızlara karşı büyük taahhütleri nedeniyle mali dengesini korumaya özen gösterdiğini belirtiyor.

Taraflar arasındaki görüşmeler devam etse de, müzakereler hassas ve kritik bir aşamada. Fransız kulübü, herhangi bir gerginliğin ilişkinin bozulmasına ve yaz transfer döneminde olası bir transferin önünü açmasından korkuyor. Real Madrid'in ilgisi, bu bağlamda futbol dünyasında yeni bir şey olmasa da, ek bir baskı unsuru olarak görülüyor.

Öte yandan, Hakimi, hızı, hücumda ilerleme yeteneği ve taktiksel çok yönlülüğü sayesinde Avrupa'nın en çok beğenilen beklerinden biri olmaya devam ediyor; bu özellikleri, onu kıtadaki büyük kulüplerin sürekli hedefine dönüştürdü. Potansiyelini çok iyi bilen Real Madrid'in, oyuncuyu "Santiago Bernabéu"ya geri getirecek bir sözleşme boşluğu ortaya çıkarsa resmi olarak harekete geçebileceği düşünülüyor.

Sonuç olarak, Hakimi'nin geleceği önümüzdeki aylarda Paris Saint-Germain ile yapılacak görüşmelerin gidişatına bağlı olacak. Eğer yeni bir anlaşmaya varılırsa, bu kriz sözleşme dengeleri oyununda geçici bir olay olarak değerlendirilecek. Ancak müzakereler tıkanırsa, önümüzdeki yaz oyuncunun kariyerinde büyük bir dönüşüm yaşanabilir ve belki de profesyonel kariyerine başladığı kulübe geri dönüşü bekleyebiliriz.