Agüero, Messi Barcelona'dan ayrıldığında bunun bir şaka olduğunu ve kulübün hacklendiğini düşündüğünü açıkladı

Sergio Agüero, Messi Barcelona'dan ayrıldığında bunun bir şaka olduğunu sandığını ve bir süre inanmakta zorlandığını açıkladı.

Manchester City efsanesi, Haziran 2021'de milli takımdan arkadaşıyla Camp Nou'da beraber oynamak konusunda büyük umutlar besliyordu. Ancak Agüero'nun gelişinden sadece birkaç hafta sonra Messi'nin Barcelona'dan ayrılacağının açıklanması Agüero için büyük bir şok olmuştu.

Kalp rahatsızlığı sebebiyle futbolu bırakmak zorunda kalan Sergio Agüero, Messi'nin Barcelona'dan ayrıldığı dönemde hissettiklerini açıkladı.

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Sergio Agüero, Messi hakkında ne söyledi?

El Chiringuito'ya konuşan Agüero, Messi'nin Barça'dan ayrılığına ilişkin olarak şu şekilde konuştu: "Barcelona'nın sosyal medya hesaplarının hacklenmiş olabileceğini düşündüm. Bunun bir şaka olduğunu düşündüm."

"Ibai Llanos (İspanyol internet ünlüsü) ile içiyordum ve Ibai birden telefona bakıp 'Olamaz! Bu doğru mu?' dedi. Barcelona'dan gelen açıklamayı gösterdi."

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"Ibai, dostum bu imkansız" dedim. Web sitesinin hacklendiğinin bariz olduğunu ve muhtemelen Barça'nın daha sonra Messi'nin kalacağına dair tatlı bir açıklama yapacağını söyledim."

"Beklemeye karar verdim ama saatler geçti ve açıklamanın hala orada olduğunu gördüm."