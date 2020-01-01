Agüero: Messi ile yaşlı evli bir çift gibiyiz

Sergio Agüero, Arjantin Milli Takım kampında aynı odayı paylaştığı Lionel Messi ile olan ilişkisini 'eşsiz' olarak yorumladı.

Manchester Cityli yıldız Sergio Agüero, katıldığı Santo Sabado isimli programda Milli Takım kampında aynı odayı paylaştığı ile tıpkı 'yaşlı evli bir çift' gibi olduklarını söyledi.

Agüero, milli takım kampında Messi ile geçirdikleri sürenin benzersiz olduğunu dile getirirken, "Her zaman şikayet eder. Adeta yaşlı evli bir çift gibiyiz. Bazen televizyon karşısında uyuyakalıyorum ve sabah uyandığımda sürekli şikayet ediyor. Otele geldiğimizde o hızlıca duş alırken ben oturup telefonda konuşurum. Messi de bana vaktimiz olmadığını ve yemeğe gitmemiz gerektiğini hatırlatıyor" şeklinde konuştu.