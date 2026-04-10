Ağır bir darbe... Bayern Münih, Real Madrid karşısında yıldızını kaybetti

Bayern Münih'in teknik direktörü Belçikalı Vincent Kompany, geçtiğimiz Salı günü Santiago Bernabéu Stadyumu'nda Real Madrid'e karşı 2-1'lik önemli bir galibiyet elde ettikten sonra ağır bir darbe aldı.

Maçta Bayern Münih, 41. ve 46. dakikalarda Luis Díaz ve Harry Kane'in golleriyle 2-0 öne geçti. 74. dakikada Kylian Mbappé, Real Madrid adına farkı 1'e indirdi ve İspanyol ekibinin rövanş maçı öncesindeki umutlarını canlı tuttu.

İkinci maç, önümüzdeki Çarşamba günü Allianz Arena'da oynanacak ve Şampiyonlar Ligi yarı finaline yükselen takım belirlenecek. Kazanan takım, Liverpool ile Paris Saint-Germain arasındaki maçın galibi ile karşılaşacak.

Enzo Fernández, Madrid'in ateşini söndürdü... Menajeri, Chelsea ile olan tartışmayı sonlandırdı

La Masia'dan tribünlere... Hamza Abdelkarim'e ne oluyor?

Bayern Münih'in resmi internet sitesi, takımın sağlık ekibi tarafından yapılan tıbbi muayenelerin ardından, oyuncu Linart Karl'ın sağ uyluk arka kasında kas lifi yırtığı yaşadığını duyurdu.

Açıklamada, 18 yaşındaki oyuncunun sakatlığının ciddiyetinin tespit edilmesinin ardından bir süre sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Bu durum, kritik maçlar öncesinde teknik kadro için yeni bir darbe oldu.

Öte yandan, gazeteci Kerry Howe, "Sky Sport" ağı üzerinden "X" platformundaki hesabında, oyuncunun yaklaşık üç hafta sahalardan uzak kalacağını belirtti.

Fas ve Senegali'deki krizin ardından... Afrika sonsuza dek değişiyor

Paris Saint-Germain, Barcelona'nın golünü çaldı



How, Linart Karl'ın Real Madrid ile oynanacak rövanş maçında ve Almanya Kupası'nda Bayer Leverkusen ile oynanacak maçta forma giyemeyeceğini, ayrıca takımın turu geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi yarı finalinin ilk maçında da forma giyemeyebileceğini belirtti.

Bu yokluk, yoğun maç programı ve Bayern Münih'in Avrupa şampiyonluğuna doğru yoluna devam etme arzusu göz önüne alındığında, sezonun hassas bir döneminde teknik direktör Vincent Kompany için büyük bir darbe olarak değerlendiriliyor.