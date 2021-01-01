Ağaoğlu, Uğurcan Çakır için gelen teklifleri açıkladı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, geçen sezon Uğurcan Çakır için kulübe teklifler geldiğini söyledi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, beIN Sports'ta, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Ahmet Ağaoğlu neler söyledi?

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Uğurcan Çakır'a gelen tekliflerden bahsetti.

"Uğurcan ile ilgili, geçen yıl birkaç teklif yapıldı. Uğurcan ile oturup bir durum değerlendirmesi yaptık. Kendisi de 'Benim değerim bu değil' diyerek gitmek istemedi.

Pandemi olmasaydı Alexander Sörloth, 20 değil 35 milyon euro'ya giderdi"

Ağaoğlu pandeminin etkilerinden bahsetti

Başkan Ağaoğlu, futbol dünyasını da derinden etkileyen koronavirüs salgının Trabzonspor'a verdiği zararı da anlattı.

"Koronavirüs salgını sürecindeki gelir kaybımız % 40 civarında. Bunu sadece ürün satışı ya da seyirci olarak görmemek gerek. Naklen yayın gelirlerinde de düşüşler oldu.

Seyirci geliri sıfır. Ürün satışlarımız da % 60 civarlarında azaldı"

"Düşmeme kararı neye göre alındı"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun geçen sezon ligde düşmeyi kaldırma kararını da değerlendirdi.

"Salgından dolayı bazı ligler tescil edildi. Dünyada Türkiye gibi ikinci bir model var mı? Maçlar neden oynandı? Sıralamayı belirlemek için. Peki üç takımın bir alt lige düşmeme kararı neye göre alındı?

Düşüncelere saygı duyarız fakat iki konuyu önümüze getirin dedik. Biri maç takvimi, diğeri de gelir kayıpları. Trabzonspor'un kaybı 32 milyon TL. Bunu kim karşılayacak? Ben buna evet demem"