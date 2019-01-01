Afrika Uluslar Kupası'nda en çok hangi futbolcu gol attı? Gol krallığı zirvesinde kimler yer alıyor?
Yorum()
Getty
21 Haziran - 19 Temmuz tarihleri arasında oynanacak Afrika Uluslar Kupası'na Mısır ev sahipliği yapacak.
1956-57 sezonundan bu yana düzenlenen turnuvada şimdiye kadar en çok gol atan 25 futbolcu şu şekilde:
|OYUNCU
|TAKIM
|GOL
|Samuel Eto'o
|Kamerun
|16
|Didier Drogba
|Fildişi Sahili
|11
|Hossam Hassan
|Mısır
|11
|Santos
|Tunus
|10
|Manucho
|Angola
|9
|Asamoah Gyan
|Gana
|8
|Ahmed Hassan
|Mısır
|8
|Pascal Feindouno
|Gine
|8
|Andre Ayew
|Gana
|8
|Patrick M'Boma
|Kamerun
|8
|Christopher Katongo
|Zambiya
|7
|Flavio
|Angola
|7
|Seydou Keita
|Mali
|7
|Frederic Kanoute
|Mali
|7
|Yaya Toure
|Fildişi Sahili
|6
|Pierre-Emerick Aubameyang
|Gabon
|6
|Mohamed Aboutreika
|Mısır
|6
|Gervinho
|Fildişi Sahili
|6
|Jay-Jay Okocha
|Nijerya
|6
|Salomon Kalou
|Fildişi Sahili
|5
|Wilfried Bony
|Fildişi Sahili
|5
|Mubarak Wakaso
|Gana
|5
|Amr Zaki
|Mısır
|5
|Emad Meteb
|Mısır
|5
|Dieumerci Mbokani
|Demokratik Kongo Cumhuriyeti
|5