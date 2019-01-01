Kadınlar Dünya Kupası
Afrika Uluslar Kupası

Afrika Uluslar Kupası'nda en çok hangi futbolcu gol attı? Gol krallığı zirvesinde kimler yer alıyor?

Yorum()
Getty
Afrika Uluslar Kupası'nda en çok gol atan oyunlar kimler?

21 Haziran - 19 Temmuz tarihleri arasında oynanacak Afrika Uluslar Kupası'na Mısır ev sahipliği yapacak.

1956-57 sezonundan bu yana düzenlenen turnuvada şimdiye kadar en çok gol atan 25 futbolcu şu şekilde:

OYUNCU TAKIM GOL
Samuel Eto'o Kamerun 16
Didier Drogba Fildişi Sahili 11
Hossam Hassan Mısır 11
Santos Tunus 10
Manucho Angola 9
Asamoah Gyan Gana 8
Ahmed Hassan Mısır 8
Pascal Feindouno Gine 8
Andre Ayew Gana 8
Patrick M'Boma Kamerun 8
Christopher Katongo Zambiya 7
Flavio Angola 7
Seydou Keita Mali 7
Frederic Kanoute Mali 7
Yaya Toure Fildişi Sahili 6
Pierre-Emerick Aubameyang Gabon 6
Mohamed Aboutreika Mısır 6
Gervinho Fildişi Sahili 6
Jay-Jay Okocha Nijerya 6
Salomon Kalou Fildişi Sahili 5
Wilfried Bony Fildişi Sahili 5
Mubarak Wakaso Gana 5
Amr Zaki Mısır 5
Emad Meteb Mısır 5
Dieumerci Mbokani Demokratik Kongo Cumhuriyeti 5

 

Goal twitter

Kapat