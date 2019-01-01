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Afrika Uluslar Kupası ne zaman, nerede, saat kaçta, hangi kanalda?

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Getty Images
24 takımın katılacağı Afrika Uluslar Kupası, Mısır'ın ev sahipliğinde düzenlenecek.

32.'si düzenlenen ve ilk kez yaz aylarında oynanacak turnuva Afrika Uluslar Kupası, 21 Haziran - 19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.

Afrika Uluslar Kupası hangi kanalda yayınlanacak?

Mısır'ın ev sahipliği yapacağı turnuva maçları Spor Smart'tan yayınlanacak.

Turnuvada gruplar şu şekilde oluştu:

A Grubu B Grubu C Grubu D Grubu E Grubu F Grubu
Mısır Nijerya Senegal Fas Tunus Kamerun
Demokratik Kongo Gine Cezayir Fildişi Sahilleri Mali Gana
Uganda Madagaskar Kenya Güney Afrika Moritanya Benin
Zimbabve Burundi Tanzanya Namibya Angola Gine-Bissau

 

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