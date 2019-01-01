Afrika Uluslar Kupası ne zaman, nerede, saat kaçta, hangi kanalda?
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32.'si düzenlenen ve ilk kez yaz aylarında oynanacak turnuva Afrika Uluslar Kupası, 21 Haziran - 19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.
Afrika Uluslar Kupası hangi kanalda yayınlanacak?
Mısır'ın ev sahipliği yapacağı turnuva maçları Spor Smart'tan yayınlanacak.
Turnuvada gruplar şu şekilde oluştu:
|A Grubu
|B Grubu
|C Grubu
|D Grubu
|E Grubu
|F Grubu
|Mısır
|Nijerya
|Senegal
|Fas
|Tunus
|Kamerun
|Demokratik Kongo
|Gine
|Cezayir
|Fildişi Sahilleri
|Mali
|Gana
|Uganda
|Madagaskar
|Kenya
|Güney Afrika
|Moritanya
|Benin
|Zimbabve
|Burundi
|Tanzanya
|Namibya
|Angola
|Gine-Bissau