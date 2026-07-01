Afrika Efsanesi: Mbappé ile Yamal'ı karşılaştırmak mümkün değil

Eski Paris Saint-Germain yıldızı Liberyalı George Weah, 2026 Dünya Kupası’nda Fransa milli takımının forveti Kylian Mbappé’nin performansını övdü ve onun İspanya’nın yıldızı Lamine Yamal ile karşılaştırılmaması gerektiğini vurguladı.

Mbappé, 2026 Dünya Kupası'nda açık ara parlıyor ve turnuvada oynadığı 4 maçta 6 gol atarak, Arjantin efsanesi Lionel Messi ile gol krallığı sıralamasında başa baş gidiyor.

Mbappé, Çarşamba günü sabahın erken saatlerinde attığı iki golle Fransa'yı İsveç'i 3-0 mağlup ederek Dünya Kupası son 16 turuna taşıdı.

Eski Milan forveti George Weah, "El Chiringuito" programında yaptığı açıklamada, "Mbappé bir fenomen... Gerçekten mükemmel bir oyuncu ve usta bir golcü" dedi.

"RMC Sport" ağının aktardığına göre, 1995 yılında Altın Top ödülünü kazanan tek Afrikalı futbolcu olan Weah, sözlerine şöyle devam etti: "Lamine Yamal henüz çok genç ve Kylian Mbappé ile karşılaştırılmamalı; Mbappé bir fenomen, oysa Yamal hâlâ gelişme aşamasında."

Sakatlığından sonra İspanya milli takımıyla Dünya Kupası'na katılmak üzere geri dönen Lamine Yamal, Yeşil Burun Adaları (0-0) ve Suudi Arabistan (4-0) ile oynanan ilk iki maçta yedek olarak sahaya çıktı; ardından Uruguay'ı 1-0 yendikleri maçta ilk kez ilk 11'de yer aldı.

Henüz ritmini ve alıştığımız seviyesini geri kazanmaya çalışsa da, 18 yaşındaki genç yetenek Suudi Arabistan milli takımına attığı golle gol hesabını açmayı başardı.

Weah sözlerini şöyle tamamladı: “Lamine Yamal’ın profesyonel gelişimini sürdürmesini umuyorum, ancak onu Mbappé ile karşılaştırmanın bir anlamı yok; herkes bilir ki Mbappé tamamen farklı bir seviyede.”